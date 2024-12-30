Yeni GAP Eylem Planı açıklandı! ‘Hep birlikte kalkınacağız’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yeni Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Eylem Planı’nı Şanlıurfa’da düzenlenen tanıtım toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. “Terörsüz Türkiye” hedefinin özellikle Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinin kalkınmasına büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Yılmaz, “Yeni eylem planı ile sulama yatırımlarının tamamlanmasını, akıllı tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasını, turizm odaklı büyüme ve en önemlisi de özel sektör için, emek yoğun sektörler başta olmak üzere yatırım ortamını iyileştirmeyi hedefliyoruz” dedi. Yılmaz, özetle şunları söyledi:

- “Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde güvenlik ve huzur ortamını pekiştirerek, kalkınmanın önündeki en büyük engellerden birini kaldırdık. Önümüzdeki süreçte terörsüz bir Türkiye, özellikle Doğu ve Güneydoğu Bölgelerimizin kalkınmasına, gelişmesine çok büyük destekler sunacak. Yeni eylem planı ile sulama yatırımlarının tamamlanmasını, tarımda verimli ve akıllı tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasını, turizm odaklı büyüme ve en önemlisi de özel sektör için, emek yoğun sektörler başta olmak üzere yatırım ortamını iyileştirmeyi hedefliyoruz.

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İŞ DÜNYASINA ÇAĞRI

- Suriye’de yaşanan gelişmeleri büyük memnuniyetle takip ediyoruz. Suriye’de istikrar, refah varsa, bu bizim için de çok büyük kazanımlar getirecek. Suriye’deki bu yeniden yapılanma bir taraftan Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine onurlu, güvenli, gönüllü geri dönüşüne vesile olacak bir taraftan da özellikle Güneydoğu Anadolu bölgemizle yeni bir ticari ilişkinin gelişmesine vesile olacak.

- İş dünyasına sesleniyorum. Bu yeni ortamı düşünerek kendinizi yeniden planlamanız lazım.

- Biz Irak olarak, Suriye olarak, Türkiye Cumhuriyeti olarak bu bölgede ne kadar ülke varsa, hep birlikte kalkınacağız. Herkesin bir diğerinin sınırına, milli birliğine, bütünlüğüne, egemenliğine saygı duyduğu bir ortamda ilişkilerimizi her alanda geliştireceğiz. Malların önünde, insanların önünde hareketliliği engelleyici her türlü hususu da ortadan kaldırarak çok daha dinamik bir bölge oluşturacağız.”

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DİYARBAKIR’IN ÇEHRESİ DEĞİŞECEK

- “Tamamlanma aşamasına gelen Silvan Barajı, 175.5 metre yüksekliği ve 8.7 milyon metreküp dolgu hacmiyle Türkiye’nin ve Avrupa’nın en yüksek beton kaplı kaya dolgu barajı. Atatürk Barajı’ndan sonra en önemli barajımız... Bunu da tamamladığımızda GAP bölgesindeki altyapıyı büyük oranda bitirmiş olacağız. Sadece bu projeyle, 200 bin hektardan fazla alan sulamaya açılacak ve yüzbinlerce insana iş imkânı oluşacak. Silvan Projesi gerçekleştiğinde Diyarbakır’ın çehresi değişecek. GAP bölgesinin turizm potansiyeli muazzam. Akıllı tarıma daha büyük önem vereceğiz. Enerji maliyetleri düşürülecek, akıllı mera yönetimi uygulanarak hayvancılıkta verimlilik artırılacak. GAP bölgesinde alternatif turizm çeşitleri geliştiriyoruz.”

6 BAKAN KATILDI

Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat da katıldı.

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570 BİN 246 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır GAP Bölgesi vizyonunun çerçevesini sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla çizerek öncelikli dönüşüm programları oluşturduklarını dile getirerek, “İlki 214.2 milyar lira bütçe ile planladığımız Sulama Programı. Su kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlayarak maliyeti düşürecek Silvan Projesi, Kralkızı – Dicle Sulamaları, Mardin Sulamaları, Adıyaman Koçali ve Gömükan Barajı Sulaması, Küçük Ölçekli Sulama İşleri projelerini hayata geçiriyoruz. Katma değer oluşturacak bu dönüşümü 2028’e kadar 475.205 hektar alanı sulamaya açarak gerçekleştireceğiz. 570 bin 246 kişiye istihdam sağlayacak programla hedefimiz, kuru tarımda 1.605 dolar katma değer artışı” dedi.

EKK TOPLANDI

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında Şanlıurfa’da yapıldı. Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2024-2028) çerçevesinde bölgelerin küresel rekabet gücünün artırılmasını, bölgelerarası gelişmişlik farklarının en aza indirilmesini ve deprem sonrası toparlanmayı sağlayacak politikalar ele alındı.

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