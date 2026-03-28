GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Yatağan-Milas Karayolu'nda meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı

28.03.2026 - 18:37Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MUĞLA (İHA)

Yatağan-Milas Karayolu Beypınarı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu otomobil hurdaya dönerken kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralılar arasında AK Parti Yatağan İlçe Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar İlçe Başkanı Emrullah Özen’in de bulunduğu öğrenildi. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Güncel Haberler

