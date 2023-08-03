Yaşlı çiftin ölümünde 'kimseye muhtaç olmama' dramı ortaya çıktı! Bütün mal varlıklarını devlete bağışlamışlar

Olay, dün akşam saatlerinde Hacıhasan köyünde meydana geldi. Ali Sağlık, eşi Fatma Sağlık'ı av tüfeğiyle vurarak öldürdü, ardından aynı silahla intihar etti. 2018 yılında TRT'de yayınlanan 'Ömür Dediğin' adlı programa konuk olan çiftin cenazeleri, bugün köyde toprağa verildi.

İlçenin Hacıhasan köyündeki evlerinde Ali Sağlık, eşi Fatma Sağlık’ı av tüfeğiyle vurdu, ardından aynı silahla intihar etti. Silah seslerini duyan köylüler eve geldiklerinde yaşlı çifti kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. İhbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekiplerince çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Ali ve Fatma Sağlık çiftinin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Alucra Belediye Başkanı Suat Aybar'ın kayınpederi ve kayınvalidesi olan 5 çocuk sahibi çiftin, 1 hafta önce bütün mal varlığını devlete bağışladığı ortaya çıktı.

Ali Sağlık'ın bir süredir yatalak olan eşine baktığı, zamanla kendisinin de ilerleyen yaşı nedeniyle zayıf düştüğü, kimseye muhtaç olmamak için onu öldürüp, intiha ettiği öne sürüldü.

ÇİFT DAHA ÖNCE PROGRAMA KONU OLDU

Alucra İlçe Belediye Başkanı Suat Aybar’ın kayınpederi ile kayınvalidesi olduğu öğrenilen Ali ve Fatma Sağlık çiftinin 2018 yılında TRT’de yayınlanan ‘Ömür Dediğin’ adlı programın 168’inci bölümüne konuk olduğu öğrenildi. Programda çoğu yarım asrı geçmiş yaşlı çiftlerin hayatları, yaşamları ve tecrübeleri konu ediniliyor.