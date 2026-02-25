GAZETE VATAN ANA SAYFA
Yaşlı adam aralarında husumet bulunan komşusunu ezerek öldürdü

25.02.2026 - 21:57Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AYDIN (İHA)

Aydın’ın Didim ilçesinde iddiaya göre tarla yolu tartışması nedeniyle aralarında husumet bulunan 78 yaşındaki Mustafa Y., 31 yaşındaki tarla komşusu Mustafa Güngör’ü araçla ezerek ölümüne neden oldu.

Olay, bugün Balat ile Batıköy Mahalleleri arasında kalan Bölme adlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; birbirleriyle tarla komşusu olan Balat Mahallesinde ikamet eden yeminli tercümanlık ve emlak sektörüyle de uğraşan Mustafa Y. (78) ile 3 çocuk babası Mustafa Güngör (31) arasında yol nedeniyle husumet yaşandığı öğrenilirken, iki komşu arasında tartışma yaşandı. 78 yaşındaki Mustafa Y., kullandığı araçla tarla yolunda gördüğü Göngör’e çarparak ölümüne neden oldu. Olay anında olay yerinde bulunan Mustafa Göngör’ü eşi, durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine Jandarma ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edilirken, Göngör’ün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayı gerçekleştiren Mustafa Y. ise Jandarma tarafından gözaltına alındı. Olay yerinden hayatını kaybeden Güngör’ün cenazesi ise savcılık incelemesinin ardından Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

