Yasa dışı bahse darbe vuran karar

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı ve buna ilişkin ek karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Şans oyunlarından alınan vergi ile ilgili düzenlemenin detaylarını ise CNN TÜRK Editörü Gülşen Coşkun aktardı.

Gülşen Coşkun’un konuşması şu şekilde:

Bir düzenleme devreye girdi. Şimdi detayları aktaralım. O vergide bir indirim görüyoruz. Şans oyunları vergi oranları spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 10'dan yüzde 5'e, at yarışlarında yüzde 14'ten yüzde 7'ye, diğer şans oyunlarında yüzde 20'den yüzde 10'a indirildi. Karar, 1 Ocak 2024'ten itibaren yürürlüğe girecek.

Yasa dışı sanal bahisle mücadele önemli. Aslında yasa dışı olandan uzaklaşılması için bu vergi indirimlerinin geldiğini görüyoruz. Yasa dışı bahis dediğimde şu başlıkları görüyoruz; Uyuşturucu ticaretine aracılık, terörizmin finansmanı, siber dolandırıcılık, kişisel bilgi, banka hesaplarının ele geçirilmesi. Bu düzenleme ile bunların engellenmesi hedefleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) çalışmalarını uzun zamandır sürdürüyor. Çalışmaların devamı da gelecek. Düzenleme, yasa dışı sanal bahisle mücadele ile destek kapsamında yorumlanabilir. Bazı dolandırıcılık ve kandırma yöntemleri olabilir. Kolay yoldan zengin olma vaadi ile kandırılıyorlar. Hediye kazandınız, burs kazandınız vaatleri ile vatandaşlar tuzağa düşebiliyor. Elektronik para, kripto para kuruluşunda hesap açtırılıyor. Yatırılan paralar farklı yollardan aklanmaya çalışıyor.

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YASA DIŞI BAHİSLE NASIL MÜCADELE EDİLİYOR?

MASAK’ın kurduğu ekip 7/24 gözetim ve müdahale yapıyor. Deşifre olan kişilerin banka hesapları, elektronik para hesapları bloke ediliyor. Hesapta kalan varlıklara el konuluyor. El konulan tutarın son 5 yılda 1 milyar liraya ulaştığı öğrenildi.

DİYARBAKIR'DA OPERASYON: ÇETE ÇÖKERTİLDİ, 2 MİLYON LİRAYA EL KONULDU

Diyarbakır Emniyeti yasa dışı bahis çetesine operasyon yaptı. Diyarbakır Emniyeti’nin başlattığı 'Suçla Sinerjik Mücadele Projesi' kapsamında ilk siber asayiş operasyonu yapıldı.

Diyarbakır Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şubesi 2 aylık teknik ve fiziki takip sonucu 15 yasadışı bahisçiyi eşzamanlı operasyonla gözaltına aldı.

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Diyarbakır'da siber takibe alınan yasa dışı bahis çetesi üyeleri, ev ve işyerlerine gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalandılar.

Örgüt liderinin dijital bahis adı altında kurduğu sanal suç örgütü polisin siber araştırmaları sonucu deşifre edildi.

Şüpheliler internet kafe görünümlü işyerinin kapılarını polis baskınına karşı devamlı kilitli tutuyorlardı. Bahis oynamak için içeriye sadece tanıdıkları ve güvendikleri kişileri alıyorlardı.

Dışarıdan gözükmemek için işyerinin camlarını siyah filmle kaplamışlardı.

Aramalarda çok sayıda cep telefonu, sim kart ve harddiske incelenmek üzere el konuldu.

Örgütün yasadışı bahis oynattığı hesaplarında 2 milyon TL’nin üzerinde para hacmi/hareketliliği olduğu deşifre edildi.

Diyarbakır merkezli yapılanmanın internet üzerinden başta İstanbul olmak üzere birçok ildeki bahisçilere ‘metaverse bahis’ oynattığı deşifre edildi.

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Asayiş Şube Müdürlüğü’nün koordinesinde eş zamanlı denetim kapsamında yasadışı bahis operasyonuyla eşgüdümlü olarak, Diyarbakır’da 65 ekiple, 40 internet kafe/işyerine yönelik denetimler ve tespitler yapıldı. 276 şahsın GBT sorgusu yapıldı. Ruhsatsız internet kafeler mühürlendi.

15 GÖZALTI

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün ‘Suçla Sinerjik Mücadele Projesi’ kapsamında 2 aylık teknik ve fiziki takibi sonucunda Diyarbakır merkezli yapılanmanın internet üzerinden başta İstanbul olmak üzere birçok ildeki bahisçilere ‘Metaverse’ adı altında yasa dışı sanal bahis oynattığı belirlendi.

Şüphelilerin internet kafe görünümlü iş yerinin kapılarını polis baskınına karşı devamlı kilitli tuttukları, bahis oynamak için, sadece tanıdıkları ve güvendikleri kişileri içeri aldıkları, dışarıdan gözükmemek için de iş yerinin camlarını siyah filmle kapladıkları belirlendi. Örgütün yasa dışı bahis oynattığı hesaplarında 2 milyon TL’nin üzerinde hareketlilik olduğu tespit edildi. Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen ‘Setup’ operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

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Aramalarda çok sayıda cep telefonu, sim kart ve hard diske de incelenmek üzere el koyuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bahis ve şans oyunlarında vergiler yüzde 50 oranında düşürüldü

Öte yandan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre; vergi oranları at yarışlarında yüzde 14'ten yüzde 7'ye, spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 10'dan yüzde 5'e, diğer şans oyunlarında yüzde 20'den yüzde 10'a indirildi. Karar 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.