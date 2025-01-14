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Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanmıştı! Kerimcan Durmaz ile ilgili yeni gelişme

Yasadışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla tutuklanan Kerimcan Durmaz’ın, geçtiğimiz günlerde avukatı aracılığıyla yaptığı 'tutukluluğa itiraz' talebi reddedildi.

14.01.2025 - 10:46 |
Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanmıştı! Kerimcan Durmaz ile ilgili yeni gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında, yayınladığı videolar içerisinde ve görseller üzerinde reklam yerleştirme gibi eylemlerde bulunduğu, ayrıca yoğun şekilde yasa dışı bahsi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüğü iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında 7 Ocak tarihinde gözaltına alınan Durmaz, ertesi gün adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanmıştı.
İtiraz reddedildi.

Geçtiğimiz günlerde Kerimcan Durmaz’ın avukatı Müge Doğan, İstanbul 10.Sulh Ceza Hakimliği’ne tutukluluğa itiraz dilekçesi sunmuştu. İtirazı değerlendiren nöbetçi mahkeme, söz konusu talebin reddine ve Durmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanmıştı! Kerimcan Durmaz ile ilgili yeni gelişme

Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanmıştı! Kerimcan Durmaz ile ilgili yeni gelişme