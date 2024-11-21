Yasa dışı bahis soruşturmasında 5 fenomene hapis talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis ve teşvik suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor. İlk olarak aralarında Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve milyonluk takipçileri bulunan çok sayıda sosyal medya fenomenleri hakkında soruşturma başlatılarak gözaltı kararı verilmişti.

FENOMENLERE HAPİS TALEBİ

Fenomenler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir iddianame düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve teşvik suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sosyal medya fenomenleri Ramazan Karkin, Soner Kabakçı, Esma Sözen, Emircan Çelik ve Muzaffer Zorbey Erkoçlar hakkında iddianame hazırladı. Asliye ceza mahkemesine gönderilen iddianamede, şüpheliler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

SIFATINA BAKMADAN YARGI SORUŞTURMASINI YAPAR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Tunç, açıklamasında şu ifadelere yer verd,

Yasa dışı bahis, kumar ülkemizin önemli problemi. Bununla ilgili yargıya intikal eden çok sayıda soruşturma söz konusu. Aldığımız önlemler var. Gençlerimizi ve çocuklarımızı korumamız lazım. İnternet yolu ile dolandırıcılığın arttığı ortamda çocuklarımızı ve milletimizi korumalıyız. Yasa dışı bahis ve kumar da milletimizi korumamız gereken alan. Tek tek hangi soruşturma ne aşamada bunları aktarmamız mümkün değil. Kim yasa dışı bahis ve kumar ile ilgili davranışta ise sıfatına bakmadan yargı soruşturmasını yapar ve gerekli cezasını çekerler.

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