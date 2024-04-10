Yarış atı tren istasyonuna daldı! Kameralar saniye saniye kaydetti
Avustralya’nın New South Wales eyaletinde bir yarış atı, sağanak yağmurdan kaçarak tren istasyonuna sığındı. Yolcuların beklediği perona dalan at, sahibi gelip kendisini alıncaya kadar bir süre etrafta gezindiği anlar saniye saniye kaydedildi.
10.04.2024 - 17:06 | | DHA
New South Wales eyaletinde 5 Nisan’da meydana gelen olayla ilgili açıklama yapan yetkililer, yarış atının nasıl kaçtığına dair bilgi vermeyerek atın, sağanak yağmurdan kaçmak için tren istasyonuna sığındığını belirtti.
Peronda bir süre gezinen atın daha sonra sahibi tarafından alındı. Yetkililer, atın sahibinin olaydan önce kayıp ihbarı yaptığını ayrıca ifade etti.