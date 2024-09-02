Yargıtay Savcısı Necip Cem İşçimen’e saldıran 2 kişi tutuklandı

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, Kadıköy’de 30 Ağustos Cuma Günü oynanan Fenerbahçe-Alanyaspor maçını izledikten sonra aracına bindi. Otopark çıkışına geldiğinde arkasında bulunan ve kornaya basan sürücüyü uyarmak istediği sırada yumruklu saldırıya uğradı. Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında polis ekipleri, aracın plaka bilgilerinden şüphelilerin E.G. ve T.T.İ. isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Olay esnasında hakaret ettiği belirlenen ve yakalanan T.T.İ isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.



2 şüpheli tutuklandı

Adli kontrol ile serbest kalan şüpheli T.T.İ., toplanan yeni deliller doğrultusunda yeniden gözaltına alındı. Şüpheli T.T.İ. bugün sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. İşçimen’e yumruk atarak darp eden şüpheli E.G. de savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimlikçe tutuklanan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.