Yapay Zekâ Eylem Planı’nda yol haritası belli oluyor!

Bakan Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Millî Teknoloji Hamlesi doğrultusunda hazırlanan Yapay Zekâ Eylem Planı için paydaşların görüş ve önerilerinin alınmaya başlandığını duyurdu.

Kacır, paylaşımında şu değerlendirmelerde bulundu:

“Tüm vatandaşlarımıza açık olan bu süreçte paylaşacağınız fikirler, ülkemizin yapay zekâ alanındaki stratejik önceliklerinin belirlenmesine, fırsatların etkin şekilde değerlendirilmesine ve somut adımların hayata geçirilmesine katkı sunacak. Hedefimiz; Türkiye’yi yapay zekâ teknolojilerinde tasarlayan, üreten ve küresel ölçekte rekabet eden, güçlü altyapıya sahip öncü ülkelerden biri haline getirmek.”

Görüş ve öneriler; 10 Nisan 2026 tarihine kadar, yapayzekavizyonu.sanayi.gov.tr adresi üzerinden iletilebilecek.