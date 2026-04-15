GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Yangında apartmanın 4'üncü katında mahsur kalan kişi, merdivenli araçla kurtarıldı

Yangında apartmanın 4'üncü katında mahsur kalan kişi, merdivenli araçla kurtarıldı

15.04.2026 - 00:13Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)

Edirne'de apartmanın dördüncü katında çıkan yangında, yan dairede mahsur kalan kişi, itfaiye ekibi tarafından merdivenli araçla kurtarıldı. Yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Kurtuluş Mahallesi eski TOKİ konutlarındaki apartmanda çıktı. Apartmanın dördüncü katında Kader Kara'ya ait evden alevlerin yükseldiğini gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangına müdahale edildiği sırada yan dairede ismi öğrenilemeyen bir kişi, cama çıkarak yardım istedi. Dairede mahsur kaldığı anlaşılan vatandaşa, itfaiye ekibi merdivenli araçla ulaştı. Merdivenli araçla evden tahliye edilen kişi, tedbir amaçlı ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Öte yandan evdeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında ev, kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Güncel Haberler

Hava sıcaklığı arıcıları vurdu! Bal verimi yüzde 50 düşerse fiyatlar fırlayabilir
#Gündem

Hava sıcaklığı arıcıları vurdu! Bal verimi yüzde 50 düşerse fiyatlar fırlayabilir

Edirne'de seyir halindeki iş makinesi alevlere teslim oldu
#Gündem

Edirne'de seyir halindeki iş makinesi alevlere teslim oldu

Yangında apartmanın 4'üncü katında mahsur kalan kişi, merdivenli araçla kurtarıldı
#Gündem

Yangında apartmanın 4'üncü katında mahsur kalan kişi, merdivenli araçla kurtarıldı