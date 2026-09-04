Yalova Makine İhtisas OSB'den istihdam garantili adım: CNC tezgâh operatörlüğü kursu başladı!
Yalova Makine İhtisas OSB, bölge sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmeye yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. OSB bünyesinde faaliyet gösteren Nitelikli İstihdam Merkezi, Yalova İŞKUR ve Ceviz Pres Döküm San. ve Tic. A.Ş. iş birliğiyle hayata geçirilen Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) kapsamında istihdam garantili CNC Tezgâh Operatörlüğü Kursu resmen başladı.
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Merkezin son teknoloji eğitim ve atölye altyapısında gerçekleştirilen program, kursiyerlere sektörde doğrudan karşılık bulacak kapsamlı bir müfredat sunuyor:
Kapsamlı Ders İçeriği: Kursiyerlere teknik resim, talaşlı imalat, CNC tezgâh kullanımı ve programlama ile iş sağlığı ve güvenliği alanlarında hem teorik hem de uygulamalı eğitimler veriliyor.
Mesleki Yeterlilik Belgesi: Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan kursiyerler, resmi geçerliliğe sahip Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanıyor.
Doğrudan İstihdam Garantisi: Program sonunda kursiyerler, Ceviz Pres Döküm San. ve Tic. A.Ş. bünyesinde istihdam edilerek doğrudan üretim sürecine ve iş hayatına dahil oluyor.
SEKTÖR TALEPLERİYLE ŞEKİLLENEN EĞİTİM MODELİ
Sanayide teknolojinin ve üretim yöntemlerinin hızla gelişmesiyle birlikte mesleki yetkinliğe sahip çalışanlara duyulan ihtiyacın arttığını belirten yetkililer, İŞKUR ve bölge firmalarıyla kurulan güçlü iş birlikleri sayesinde eğitimlerin doğrudan istihdamla buluştuğunu vurguluyor. Yalova OSB Nitelikli İstihdam Merkezi, bölge firmaları ve kursiyerlerden gelen talepler doğrultusunda yeni eğitim programları planlamaya ve kentin nitelikli iş gücünü güçlendirmeye devam ediyor.