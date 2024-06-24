Yalçın Özbey öldü mü? Abdi İpekçi cinayetinde adı geçen Yalçın Özbey kimdir, neden öldü?

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi 1 Şubat 1979'da evinin bulunduğu sokakta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Özbey'in cenazesi yarın Taşoluk Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Cinayeti işleyen Mehmet Ali Ağca'nın verdiği ifadede ismi geçen ve uzun süredir kanser tedavisi gören Yalçın Özbey, Arnavutköy'de vefat etti. Uzun süredir kanser tedavisi gören Özbey'in cenazesi yarın Taşoluk Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Yalçın Özbey kimdir?

Yalçın Özbey, (d. Malatya) Ağca'nın İpekçi olayında zanlı olarak yakalandığı sırada sorgulanırken Şener ve Çelik'in yurt dışına çıkışından sonra verdiği isim olarak kamuoyu tanıdı. Türkiye tarafından yurt dışında kırmızı bültenle aranan Özbey, İpekçi davasından 20 yıla kadar ağır hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanırken Almanya'da iki Millî İstihbarat Teşkilatı görevlisinin aldığı ifadesinin ses kayıtlarının imha edildiği ortaya çıktı. Özbey Türkiye'de hiç yargılanmadı.

Kanser tedavisi gördü

Bir süre önce İstanbul'a gelerek kanser tedavisi gören Yalçın Özbey, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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