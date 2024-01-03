Yakut Taşı Özellikleri Nelerdir? Yakut Taşının En Bilinen Faydaları...

En değerli 4 taştan biri olan yakut taşı çok uzun zamandır kullanılan ve estetik, güzellik açısından paha biçilmez görülen bir taştır. Yakut taşı Hindistan bölgesinde yaşların efendisi olarak da adlandırılan taşlardan biridir.

Korindon grubunun içinde olan yakut taşı elmastan sonraki en sert ve en değerli taştır. Yabancı dilde ruby ya da rubin olarak da adlandırılan yakut taşı lazer yapımında da kullanılır. Erime noktası 2050 derece olan yakut taşı saydamdır.

Sertlik derecesi 9 olan yakut taşı darbelere, çizilmeye, parçalanma ve kırılmaya karşı da oldukça dirençlidir. Yoğunluğu 4 olan yakut taşı kırmızıdan kahverengiye, pembeden eflatuna dönen bir renk skalasına sahiptir. En değerli olan yakut taşı canlı, koyu ve kan kırmızısı renginde olan türüdür. Geçmişte veba hastalığına ve zehirlenmelere karşı şifa olarak kullanılmıştır.

Yakut Taşının En Bilinen Faydaları...

Aşırı cinsel duyguyu dizginler ve kontrolsüz arzuları da baskılar.

Kan dolaşımını canlandırır ve bağışıklık sisteminin iyileşmesini sağlar.

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Gaz sancısı ve ishal tedavisinde kullanılır.

Menopozun yol açtığı psikolojik etkilerden kurtulmayı sağlar. Ayrıca adet döneminin düzenlenmesini de sağlar.

Kas ağrıları için birebir olan yakut taşı kas zayıflığına karşı da şifalıdır.

Güneş ışınlarının ve radyasyonun vücuda olumsuz etkisini azaltır.

Cinsel işlev bozuklukları, iktidarsızlık, kısırlık ve erken menopoz gibi durumların tedavisinde tercih edilir.

Yakut Taşının Psikolojik Ve Zihinsel Faydaları

Canlanma etkisi veren yakut taşı kişilere özgüven, mutluluk, özgürlük ve cesaret duygularını vermektedir.

Doğruluğu ve dürüstlüğü temsil ettiğinden kişinin kendisini daha iyi ifade etmesine de vesile olur.

Anlayış, sevgi, empati ve hoşgörü duygularının canlı olmasını sağlar.

Taşıdığı kırmızı rengin enerjisini kişilere aktarır ve daha heyecanlı ve kendine güvenen kişiler olmalarını sağlar.

Olumsuz duygulara karşı etkilidir ve kişilerin ruhsal gelişimleri üzerinde de iyileştirici özelliğe sahiptir.

Zenginlik, sevgi ve başarı üzerinde etkili olduğu bilinir. Yakut taşı şans taşı olarak da adlandırılır.

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Negatif enerjileri, duygusal kırılmaları ve nazarı uzaklaştırır.

Yakut Taşı Nerede Bulunur?

Yakut çok değerli bir taştır ve dünyadaki en değerli 4 taş arasında sayılır. Bu nedenle de maddi olarak en yüksek doğal taşlar arasındadır. Yakut taşı Sri Lanka, Hindistan, Avustralya, Tayland, Pakistan, Vietnam ve Afganistan'da çıkarılır. Yakut taşı ayrıca aslan, akrep, yay ve yengeç burçları ile uyumlu bir taştır.