Yaklaşık İşareti Nedir, Ne İşe Yarar? Klavyede Yaklaşık İşareti Nasıl Yapılır?

Yaklaşık işareti bir matematik tanımıdır. Üretim teknolojisi gereği tüm ifadeler bulunan klavyeler bulunabilmektedir. Ancak Mac ve Windows tipi klavyelerde yaklaşık işareti bulunmamaktadır. Bu klavyelerde yaklaşık işareti kullanılamaz anlamı taşımamaktadır.

Windows – Mac özellikli klavyelerde de yaklaşık işareti yapılabilmektedir. Yaklaşık işaretini klavyede yazabilmek için ALTGR tuşu ve Ü tuşu aynı anda basılarak yazılabilmektedir. Ayrıca ALT tuşu basılı olarak 0126 yazarak da yaklaşık işareti oluşturulabilmektedir.

Yaklaşık işareti yapabilmenin kısa yolu olarak bilinen ALTGR+Ü Kombinasyonu kolaylıkla yapılabilmektedir. Yaklaşık işareti (~) yazılışını merak edenler için birden fazla yol bulunmaktadır. Her iki yoldan da ilerleyerek kolaylıkla yaklaşık işareti oluşturulabilmektedir. Klavye üzerinde pek çok harf ve sembol bulunmasına rağmen eksik olanlar da görülebilmektedir.

Ne İşe Yarar?

Yaklaşık işareti bir matematik tanım ifadesidir. İşlem yapılırken bulunan değerin yakınlığını ifade eden bir semboldür. Yaklaşık işaretini klavye üzerinde yazabilmek mümkündür. Bunu yapabilmek için aynı anda ALTGR ve Ü tuşlarına basılması gerekmektedir.

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Yaklaşık sembolü oluşturabilmenin bir başka kısa yolu ise klavyenin solunda buluna ALT tuşu basılı olarak 0216 kombinasyonu yapmaktır. Kolaylıkla yapılabilen bu işlemler sonucunda yaklaşık (~) ifadesi yazılabilmektedir.

Klavyede Yaklaşık İşareti Nasıl Yazılır?

Bilgisayarların en önemli parçası klavyelerdir. Klavye üzerinde bulunan harfler ve semboller yardımıyla yazı karakterleri ve semboller oluşturulup kullanılabilmektedir. Yaklaşık işareti kolaylıkla oluşturularak yazılabilmektedir. Yaklaşık işareti(~) olarak bilinen sembol, ALTGR ve Ü tuşları aynı anda basılarak yazılmaktadır.

Aynı zamanda sol ALT tuşu basılı olarak 0126 rakamlarını kullanarak da yaklaşık işareti yazılabilmektedir. Eğer Mac klavyede yaklaşık işareti yazmak isteniyor ise Option + Ü tuşu kullanılması gerekmektedir. Yaklaşık ifadesi sembolü yazılması matematik işlemlerinde gerekli olabilmektedir. Bir değerin yaklaşık ifadesini gösterebilmek için kullanılmaktadır.

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