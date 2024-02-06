Yabancı büyükelçiliklerden 6 Şubat paylaşımları

GEÇMİŞTE TÜRKİYE'NİN YAPTIĞI GİBİ, KORE'DE TÜRKİYENİN YANINDA

Güney Kore’nin Ankara Büyükelçiliği Instagram’dan yaptığı videolu paylaşımda “6 Şubat depreminin 1. yıl dönümü vesilesiyle hayatını kaybedenlere ve ailelerine başsağlığı diliyor, geçtiğimiz bir yıl boyunca umudunu ve cesaretini hiç kaybetmeden depremin yaralarını sarmaya çalışan Türkiye halkına en derin saygılarımızı sunuyoruz. Geçmişte Türkiye’nin yaptığı gibi Kore de her zaman Türkiye’nin yanında olacaktır” denildi.

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği, arama kurtarma ekibinden görsel paylaşarak “Maalesef Ukrayna halkı olarak enkaz ve yıkımı savaş gibi korkunç bir tecrübe ile deneyimliyoruz. Her enkazın beton yığının ötesinde, yüzlerce can, onlarca yaşanamamış çocukluk demek olduğunu çok iyi biliyoruz.

Bu nedenle depremin ilk saatlerinden itibaren Türk halkına yardım için seferber olduk, arama kurtarma ekiplerimizi gönderdik. Allah hiç kimseye kaldıramayacağı yük vermezmiş derler. Türk halkının kadim ve dayanıklı olduğunu bilirdik ama, deprem sonrası Kahramanmaraş’ı ziyaret ettiğimizde halkın dirayeti ve her şeye rağmen taşıdığı umut karşısında şaşkın kaldık. İnsanlar onca acının içinde hayata tutunacak neden bulmuştu. Ve bugün asrın felaketi olarak adlandırılan trajedinin yıldönümünde şehirlerin yeniden inşa edilmeye devam ettiğini gözlemliyoruz” ifadelerini kullandı.

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‘FRANSA, DEPREMZEDELERİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEK’

Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont paylaştığı video mesajında “Kıymetli Türk dostlarım, 6 Şubat’taki korkunç depremlerin üzerinden bir yıl geçti. Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği’nin tüm çalışanlarıyla birlikte depremde hayatını kaybedenlerin hatıralarını saygıyla anmak ve ailelerine dayanışma mesajı göndermek istiyorum. Fransa, 6 Şubat günü depremin hemen akabinde sabahın ilk saatlerinde harekete geçti” diyerek Fransa’nın yardımlarla depremzedelerin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Japonya Büyükelçiliği “Japonya, tam bir yıl önce merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin hemen ardından Uluslararası Acil Yardım Ekibi’ni göndermiş ve yeniden inşa çalışmalarında işbirliği yapmıştır. Bundan sonra da yardımlarımızla Türkiye’nin yanında yer almaya devam edeceğiz” mesajını paylaştı.

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“BU AKŞAM BİRÇOĞUMUZUN UYKUSU ZOR GELECEK”

Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis dün gece yayınladığı mesajında Macar ekiplere arama kurtarma çalışmalarında destek olan herkese teşekkür ederek “Bu akşam birçoğumuzun uykusu zor gelecek. Depremlerde vefat edenleri saygıyla anıyorum, onları sevenlere sabır diliyorum. O günlerde oralarda olanların yükü de zamanla azalsın. Macar ekiplere teknik, pratik, eşya destekte bulunan, yardımcı olanlara tekrar teşekkür ederim” dedi.

Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği’nin 6 Şubat mesajında “Yıkıcı 6 Şubat depreminden 1 yıl geçti. Binlerce kardeşimizi hayattan koparan deprem felaketinin yıl dönümünde kardeş Türk halkının kederini tüm kalbimizle paylaşıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, yakınlarına ve yüce Türk milletine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz” denildi.

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“TÜRK HALKININ ACISINI PAYLAŞIYORUZ”

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği ise “Tam bir yıl önce bugün 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremler nedeniyle Türk halkının acısını paylaşıyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Rusya, arama-kurtarma ekibini göndererek Türkiye’nin yardımına koşan ilk ülkelerden biriydi” denildi.