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X'te kesinti mi var? Bazı içeriklere erişilemiyor

Kullanıcılar X hesaplarına erişim sorunu yaşıyorlar. Peki, X çöktü mü? X'e neden erişim sağlanamıyor? Detaylar haberimizde...

04.06.2024 - 18:10 |
X'te kesinti mi var? Bazı içeriklere erişilemiyor

4 Haziran Salı günü Twitter (X) kullanıcıları, platformda çeşitli problemler yaşadıklarını bildiriyor. Down Detector raporlarına göre, Türkiye genelinde internet kullanıcıları sosyal mecralar ve forumlar üzerinden bu sorunları dile getiriyor. 

Kullanıcılar, Twitter (X) üzerinde yaşadıkları bağlantı ve erişim problemlerini farklı sosyal medya platformlarında paylaşım yapıyor. Bu problemler tweet atma, mesaj gönderme ve bazı paylaşımların görünmemesi yer alıyor.

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