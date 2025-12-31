WhatsApp, Instagram, LinkedIn ve e-posta için yeni yıl mesajları

Haberin Devamı

Sevdiklerinize WhatsApp'tan göndereceğiniz samimi bir not, Instagram hikayeleriniz için etkileyici bir söz veya iş dünyasındaki prestijinizi koruyacak LinkedIn tebrikleri...

WHATSAPP VE SMS

WhatsApp'ta emojilerle süslenmiş, içten mesajlar her zaman daha çok sevilir:

"Yeni yılın sana ve tüm sevdiklerine sağlık, huzur ve bol şans getirmesini dilerim. 2026 senin yılın olsun!

"Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktık. 2026'da her günün bir öncekinden daha mutlu geçsin! Mutlu yıllar!

"Yeni yılda tüm hayallerin gerçek, neşen daim olsun. Hoş geldin 2026!

INSTAGRAM İÇİN

Instagram paylaşımlarınızın veya hikayelerinizin altına ekleyebileceğiniz estetik sözler:

"Yeni sayfa, yeni başlangıçlar... 2026'nın ilk gününe hazırız! #MutluYıllar #2026

"Geçmişin tozunu sildik, geleceğin ışığına bakıyoruz. 2026 bize çok yakışacak!

"Daha çok gülümseyeceğimiz, daha çok gezeceğimiz bir yıl olsun! Hoş geldin 2026.

LİNKEDIN İÇİN (PROFESYONEL & KURUMSAL)

İş ağınızdaki bağlantılarınıza ve yöneticilerinize gönderebileceğiniz prestijli mesajlar:

"2025 yılındaki kıymetli iş birliğimiz için teşekkür eder, 2026 yılının size ve kurumunuza yeni başarılar getirmesini dilerim."

"Yeni yılın profesyonel hayatınızda yeni fırsatlar ve sürdürülebilir başarılar getirmesi temennisiyle. Mutlu yıllar."

"Tüm bağlantılarımın yeni yılını kutlar; 2026'nın sağlık, huzur ve ortak hedeflerimize ulaştığımız bir yıl olmasını dilerim."

E-POSTA İÇİN

Müşterilerinize veya iş ortaklarınıza gönderebileceğiniz tebrik taslağı: