Vefalı leylek yuvasına döndü: Eşine sadakatiyle bilinen leylek yeniden Bayburt'ta

Merkeze bağlı Arpalı beldesine 23 yıl önce göç eden leylek, eşiyle yuva kurarken çarptığı elektrik tellerinde akıma kapılarak telef oldu.

Telef olan leyleğin eşi, yeni yuvasını Merkez Camisi'nin kubbesine kurdu ve yörede sert geçen kışa rağmen o günden sonra yuvasından ayrılmadı.

Göçmen bir kuş olan leyleğin yuvasını terk etmemesinin, eşine vefasından kaynaklandığına inanan yöre halkı, adeta beldenin sembolü haline gelen leyleğe 'Vefalı' adını verdi.

11 yıl önce Arpalı Belde Belediye Başkanlığının yeni logosunda da kullanılmaya başlanan leyleğin, yuvasını kurduğu Arpalı Camisi'nin ismi de Leylekli Cami olarak değiştirildi.

2024'ün yaz mevsiminde eş edinerek onunla yuvasından göç eden leylek, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte yeniden yuvasına döndü.

"EŞİ BURADA ÖLMÜŞTÜ O OLAYDAN SONRA KIŞLARI GİTMİYORDU"

Arpalı Belediye Başkanı Nahit Binbir, AA muhabirine, 20 yılı aşkın yuvasından ayrılmayan leyleğin belde ile özdeşleştiğini söyledi.

'Vefalı' sayesinde beldenin tanınırlığının arttığını vurgulayan Binbir, belediyenin bir vefa göstergesi olarak logosunda leyleğe yer verdiğini, caminin isminin de Leylekli Cami olarak değiştirildiğini aktardı.

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Yıllarca göç etmeyen leyleğin geçen yıl kendisine bir eş edindiğini ve onunla birlikte gittiğini belirten Binbir, "Vefalı'nın eşi burada ölmüş o olaydan sonra kışları gitmiyordu. Bu sene kış uzun ve çok çetin geçti. Uzun bir zaman eşsiz kalan 'Vefalı' geçen yıl kendisine bir eş edindi ve kışın gitti. Havalar ısınmaya başlayınca da eşiyle birlikte tekrar döndü." diye konuştu.

"SÜREKLİ GÖZÜMÜZ ONU ARIYOR"

Belde sakinlerinden Hayrullah Eryılmaz da leyleği ilk kez bu kış göremediklerini, havaların ısınmasıyla birlikte yuvasına gelmesine sevindiklerini söyledi.

'Vefalı'nın yanında başka bir leylekle yuvasını paylaştığını belirten Eryılmaz, "Burada balkona çıktığımız zaman sürekli gözümüz onda. Orada mı değil mi diye sürekli gözümüz onu arıyor. Yuvasına döndüğünü sosyal medyada paylaşanlardan gördüm çok sevindim. Eşiyle birlikte gelmiş bize mutluluk verdi." ifadelerini kullandı.