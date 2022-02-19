Ve Akdeniz'e ulaştı! Dev toz bulutu Türkiye'ye geliyor

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Kopernik Programı kapsamında geliştirdiği Sentinel-3 uyduları, 15 Şubat'ta Sahra Çölü'nden yola çıkan devasa büyüklükteki toz bulutunun ilerleyişini görüntüledi.

Uydu görüntülerinde, Kuzey Afrika'daki çölden gelen kum ve toz karışımı olan bulutun Akdeniz'i geçişi görülüyor.

Toz kütlesinin önce Yunanistan'ı, ardından Türkiye'yi yakın zamanda etkisi altına alması bekleniyor. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'ne (NASA) göre toz bulutu, Güney Avrupa'yı etkisi altına aldı.

Kopernik Programı'ndan geçen ay gelen veriler, toz kütlesinin Kanarya Adaları'nı büyük ölçüde etki altına aldığını gösteriyor. Kütle, İspanya'ya bağlı adaları kaplayarak gökyüzünün turuncuya dönmesine, görüş mesafesinin azalmasına ve hava kalitesinin düşmesine neden oldu. (Sabah)