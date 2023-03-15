Vatandaşlara SMS gitmişti! AFAD'dan turuncu kodlu uyarı, 5 ilde devam edecek

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, dün ve bugün Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri için SMS ve sosyal medya aracılığıyla iletilen "turuncu yağış" uyarısının devam ettiği belirtildi.



Açıklamada, yağışların Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş çevrelerinde yarına kadar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiği kaydedildi.



Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.



METEOROLOJİ DE UYARDI



Meteoroloji Genel Müdürlüğü de deprem bölgesindeki kuvvetli yağışların bu akşam geç saatlere kadar etkili olacağını bildirdi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Deprem bölgesindeki kuvvetli yağışların bu akşam geç saatlere kadar etkili olacağı, gece saatlerinden sonra ise şiddetini azaltarak devam edeceği tahmin edilmektedir” ifadelerine yer verildi.