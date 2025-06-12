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Van'daki doğa harikası kanyon sarıya boyandı, keşfedilmeyi bekliyor

12.06.2025 - 11:19Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Van'daki doğa harikası kanyon sarıya boyandı, keşfedilmeyi bekliyor

 Van'ın Erek Dağı ile Keşiş (Turna) Gölü arasındaki doğa harikası kanyon ve çiçeklerle bezeli ova, doğaseverlerce keşfedilmeyi bekliyor.

Gürpınar ilçesi sınırları içerisindeki Erek Dağı eteklerinde yer alan ve sarı çiçeklerle bezenen 2 bin 400 rakımlı Keşiş Gölü (Turna), doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini karşılıyor. İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki göl, rengarenk çiçeklerin açtığı ve temiz havasıyla ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor.

Vandaki doğa harikası kanyon sarıya boyandı, keşfedilmeyi bekliyor

Çok sayıda farklı kuş ve canlı türlerine de ev sahipliği yapan Keşiş Gölü, kentin yoğunluğundan ve iş hayatının stresinden uzaklaşmak isteyenlerin uğrak noktası oldu. Gelen ziyaretçiler doğayla iç içe zaman geçirerek eşsiz manzaranın tadını çıkarıyor.

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Kuh, Kozan ve Erek Dağı arasındaki vadide yer alan 4 kilometrekarelik Keşiş Gölü ve çevresi, dağ ve yayla turizmi için vazgeçilmez mekanların başından geliyor. Urartu Kralı II. Rusa tarafından tarım arazilerinin sulanması amacıyla yaptırılan 2 bin 700 yıllık Keşiş Gölü, aynı zamanda çok gelişmiş bir mühendislik ürünü olarak biliniyor.

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"Keşiş kanyonu ve çiçeklerle bezenen ova keşfedilmeyi bekliyor"

Vadi Doğa Sporları Kulübü öncülüğünde yaklaşık 100 doğasever, araçlarla Keşiş Gölü'ne geldi. Burada kahvaltı yapan grup, Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez öncülüğünde yaklaşık 2 kilometrelik kanyon, yaklaşık 45 dakikalık yürüyüş sonrası sarı ve mor çiçeklerin yer aldığı ovaya indi. Erek Dağı ile Keşiş Gölü arasındaki kanyonu yıllardır ziyaret ettiklerini aktaran Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, "Kanyondan çıktıktan sonra çiçek bahçesine gideceğiz. Sarı çiçekler bizi karşılayacak. Hemen önümüzde sodalı su kaynağı var. İnşallah onunda suyundan tatmış olacağız. Yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki kanyona biz yıllardır geliyoruz. Dediğim gibi gruplar genelde burayı bilmezler. Sahip çıkmak lazım. Tanıtalım, gezelim, gezdirelim ama gezerken de doğayı koruyalım. Genelde insanlarımız doğaya çöp bırakıyor. Biz bunu sıklıkla yaşıyoruz. Lütfen doğayı temiz tutalım" dedi.

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