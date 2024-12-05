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Van'da kaybolan Rojin'in eşyaları babasına teslim edildi! Acılı baba gözyaşlarına hakim olamadı

Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Rojin Kabaiş'in yurttaki eşyaları, babası Nizamettin Kabaiş'e teslim edildi

05.12.2024 - 17:30 | | İHA
Van'da kaybolan Rojin'in eşyaları babasına teslim edildi! Acılı baba gözyaşlarına hakim olamadı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül akşamı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamamış ve cansız bedenine 18 gün sonra ulaşılmıştı.

Vanda kaybolan Rojinin eşyaları babasına teslim edildi Acılı baba gözyaşlarına hakim olamadı

Geçtiğimiz günlerde otopsi raporunun babasına teslim edilmesinin ardından dün genç kızın kaldığı yurttaki eşyaları da baba Nizamettin Kabaiş’e teslim edildi.

Vanda kaybolan Rojinin eşyaları babasına teslim edildi Acılı baba gözyaşlarına hakim olamadı

Kızının eşyalarını görünce gözyaşlarına hakim olamayan acılı baba, kızının kıyafetlerini kokladı.

Teslim edilen eşyalar arasında Rojin’in kıyafetleri ve kişisel eşyaları bulunuyor.

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