Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonu; 10 organizatör tutuklandı
Van'da polisin göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda organizatör oldukları suçlamasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u, tutuklandı.
11.05.2023 - 10:25 | | Orhan AŞAN/VAN, (DHA)
Van Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. 7 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2 kişi ise serbest bırakıldı.