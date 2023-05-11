Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonu; 10 organizatör tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. 7 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2 kişi ise serbest bırakıldı.