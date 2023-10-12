Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem!

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Van Gölü'nde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) edinilen bilgiye göre, Van Gölü açıklarında saat 14.04’de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'daki depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, açıklamasında, "Van'da 4.7 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)

ÇATLAKLAR OLDU

Merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan deprem, özellikle Erciş ilçesinde paniğe neden olurken, Bedrettin Dalan Caddesi üzerinde inşaat halinde olan ve giriş katları faaliyete sokulan 3 katlı bir binada çatlaklar oluştu. Binanın alt katında bulunan otogaleride meydana gelen çatlaklar dikkat çekerken, halk, 23 Ekim 2011'de 7.2 büyüklüğündeki depremi hatırlattığı için panik yaşadıklarını söyledi.

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