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Van'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Van'da, Richter ölçeğine göre, merkez üssü Bahçesaray ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

07.02.2023 - 22:33 | | Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)
Van'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 22.08'de merkez üssü Van'ın Bahçesaray ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 12 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kent merkezinde de hissedildi. Deprem nedeniyle şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmediği öğrenildi. (DHA)

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