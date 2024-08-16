Valorant gece pazarı saat kaçta gelir, 2024 Ağustos Valorant gece pazarı ne zaman gelecek? Ağustos Valorant gece pazarı tarihi
Oyunseverlerin favori oyunlarından biri olan Valorant gece pazarı ne zaman gelecek 2024? Sorusuna yanıt aranıyor. Valorant Gece Pazarı, oyunun sağ üst köşesinde yer alan ve oyun içerisinde yer almakta olan eşya kaplamalarını normal fiyatlarından daha uygun bir şekilde alabilecekleri indirimli bir mağaza türüdür. Peki, Valorant gece pazarı ne zaman gelecek 2024? Ağustos ayı Valorant gece pazarı saat kaçta gelir, hangi tarihte geliyor?
Valorant gece pazarı ne zaman gelecek 2024? Sorusu, gece pazarından alışveriş yapmak isteyenler tarafından sorgulanıyor. Oyun içerisindeki objeler oyuncu tarafından satın alınıyor. Peki, Valorant gece pazarı ne zaman gelecek 2024? Ağustos ayı Valorant gece pazarı saat kaçta geliyor?
VALORANT GECE PAZARI NE ZAMAN GELECEK 2024?
Valorant Gece Pazarı 16 Ağustos 2024 tarihinde oyuna eklenmesi ve 29 Ağustos tarihinde de sona ermesi bekleniyor.
VALORANT GECE PAZARI SAAT KAÇTA GELİYOR?
Gece Pazarı saat 3’de oyuna eklenmektedir.
VALORANT GECE PAZARI RASTGELE Mİ?
Valorant Gece Pazarı içerisinde yer almakta olan kaplamalar rastgele olarak mağazada yer almaktadır. Gece Pazarı içerisinde toplamda altı adet kaplama yer almaktadır ve her oyuncuya özel olarak oluşturulmaktadır.