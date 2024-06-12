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Valorant ABYSS ne zaman gelecek, Valorant yeni map saat kaçta gelecek?

Riot Games, VALORANT oyuncularının sabırsızlıkla beklediği yeni haritası Abyss'i tanıtmıştı. Sınırları olmayan bu ilk haritanın ne zaman saat kaçta oyuna dahil edileceği merak ediliyor. Peki, Valorant ABYSS saat kaçta gelecek, Valorant yeni map ne zaman gelecek?

12.06.2024 - 16:26 |
Valorant ABYSS ne zaman gelecek, Valorant yeni map saat kaçta gelecek?

Riot Games, VALORANT'ın sınırları olmayan ilk haritası Abyss'i geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Harita, yenilikçi tasarımıyla dikkat çekiyor ve oyunculara alışılmışın dışında bir oyun alanı sunacak. Peki, Valorant ABYSS ne zaman gelecek, Valorant yeni map saat kaçta gelecek

VALORANT ABYSS NE ZAMAN REKABETÇİ MODUNA EKLENECEK?

Riot Games, Abyss'in detaylarını paylaşarak, oyuna 12 Haziran'da ekleneceğini duyurdu. Ancak rekabetçi moduna ise 24 Haziran'dan itibaren gelmesi bekleniyor.

 

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