Riot Games, VALORANT'ın sınırları olmayan ilk haritası Abyss'i geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Harita, yenilikçi tasarımıyla dikkat çekiyor ve oyunculara alışılmışın dışında bir oyun alanı sunacak. Peki, Valorant ABYSS ne zaman gelecek, Valorant yeni map saat kaçta gelecek

VALORANT ABYSS NE ZAMAN REKABETÇİ MODUNA EKLENECEK?

Riot Games, Abyss'in detaylarını paylaşarak, oyuna 12 Haziran'da ekleneceğini duyurdu. Ancak rekabetçi moduna ise 24 Haziran'dan itibaren gelmesi bekleniyor.