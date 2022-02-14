Valentines day ve Valentine kelimesi için yapılan aramalar arttı. Valentine Hristiyan inanışına göre Roma azizlerinden biridir. Aşıkların Azizi olarak da tanımlanan Valentine, her yıl 14 Şubat günü anılıyor. Peki, Valentine ne demek, valentine kimdir? Valentines day anlamı nedir, nasıl ortaya çıktı?

Valentine ne demek?



Sözcüğün "sevgili" anlamında kullanıyor. Valentine kelimesi batı medeniyetlerinde "hoşlanılan kişi" ya da "sevgili" anlamında kullanılır. Sevgililer Günü'nde gençler hoşlandıkları kişilere "Be my valentine" (Sevgilim olur musun?) yazılı kartlar verirler.

Valentines day nasıl ortaya çıktı, Valentine kimdir?

Sevgililer Günü kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda "Aziz Valentin Günü" (İngilizce: St. Valentine's Day) olarak bilinir.

Valentine's Day yani Türkiye'de bilinen adı ile Sevgililer Günü adını ünlü bir azizden alıyor, ancak kim olduğu hakkında birkaç hikaye var. St Valentine hakkındaki popüler inanç, MS üçüncü yüzyılda Roma'dan bir rahip olduğu yönündedir.

İmparator II. Claudius, evli erkeklerin kötü asker olduğunu düşündüğü için evliliği yasaklamıştı. Valentine bunun haksız olduğunu hissetti, bu yüzden kuralları çiğnedi ve evlilikleri gizlice ayarladı. Claudius öğrendiğinde, Valentine hapse atıldı ve ölüm cezasına çarptırıldı. Orada, hapishanenin kızına aşık oldu ve 14 Şubat'ta öldürüldüğünde ona "Sevgilinizden" imzalı bir aşk mektubu gönderdi.



Zamanla, St Valentine adı insanlar tarafından sevdiklerine duygularını ifade etmek için kullanılmaya başladı.