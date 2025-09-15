GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemÜzüm bağında üretiyor! Çiftçi, kazancını ikiye katlıyor
HaberlerGündem Haberleri Üzüm bağında üretiyor! Çiftçi, kazancını ikiye katlıyor

Üzüm bağında üretiyor! Çiftçi, kazancını ikiye katlıyor

15.09.2025 - 17:10Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Üzüm bağında üretiyor! Çiftçi, kazancını ikiye katlıyor

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde çiftçilik yapan Hüseyin Karcı, yeni diktiği üzüm bağının aralarında boş kalan alanları kışlık sebze ekimiyle değerlendiriyor.

Haberin Devamı

Karcı, yeni diktiği üzüm fidanlarının en az üç yılda verim vereceğini belirterek, bu süreçte boş kalan alanlara lahana, turp, kereviz ve pırasa gibi kışlık sebzeler ektiğini söyledi.

Haftalık gelir elde ettiğini dile getiren Karcı, aynı zamanda sebzelerin sürülerek bağa doğal yeşil gübre sağladığını ifade etti.

İLGİLİ HABER

Sofraların vazgeçilmezi eski usulle hasat ediliyor! Kilosu 130 liradan gidiyor
Sofraların vazgeçilmezi eski usulle hasat ediliyor! Kilosu 130 liradan gidiyor

Bağının yetişme sürecini ekonomik olarak değerlendirmek istediğini anlatan çiftçi Karcı, "Yeni dikilen üzüm bağı üç yılda ürün vermeye başlar. Bu süre içinde boş kalan yerlere kışlık ve yazlık sebze dikimi yapıyorum. Hem haftalık masraflarımı karşılıyorum hem de sebzeler yeşil gübre olarak bağa büyük fayda sağlıyor. Çiftçiye oldukça yararlı bir yöntem" dedi.

Güncel Haberler

Bilecik'te çay fiyatlarına zam geldi
#Ekonomi

Bilecik'te çay fiyatlarına zam geldi

Niğde'de hasat başladı! Don vurdu ama çiftçi vazgeçmedi
#Gündem

Niğde'de hasat başladı! Don vurdu ama çiftçi vazgeçmedi

Kırklareli'nde doğal afet mağdurlarına müjde: Don zararı için dev ödeme yapılacak!
#Ekonomi

Kırklareli'nde doğal afet mağdurlarına müjde: Don zararı için dev ödeme yapılacak!