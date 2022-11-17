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Uyuşturucuyu valizin demir çubuklarına gizlediler

İstanbul Havalimanı'nda yolcuya ait valizin demir çubuklarına gizlenmiş şekilde 980 gram uyuşturucu ele geçirildi. Valizin sahibi gözaltına alındı.

17.11.2022 - 11:57 | | İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)
Uyuşturucuyu valizin demir çubuklarına gizlediler

Ticaret Bakanlığı İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bağlı NARKOKİM ekipleri tarafından Cancun (Meksika)-İstanbul ve sonrasında Kopenhaga devam edecek olan uçağa yönelik risk analizi kapsamında aramalarda bulundu.

Uyuşturucuyu valizin demir çubuklarına gizlediler

Aramalarda narkotik dedektör köpeklerinin aşırı tepki vermesi üzerine şüpheli görülen valiz x-ray taramasına tabi tutuldu. Şüpheli yoğunluk tespit edilen valiz tekrar banda konularak bagaj alım kısmına yönlendirildi. 

Uyuşturucuyu valizin demir çubuklarına gizlediler

Eşzamanlı olarak şüphelinin bilgisi, transit aktarma merkezinde hazır bekleyen ekiplere bildirildi. Şüpheli bagaj alım kısmında Gümrük Muhafaza ekiplerince, valizi alırken yakalandı.

Uyuşturucuyu valizin demir çubuklarına gizlediler

Şüphelinin üst ve eşya araması sonucunda valizlerinin çekçek demirlerinin içine gizlenmiş şekilde 980 gram kokain ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken olayla ilgili soruşturmaya Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca devam ediliyor.

Uyuşturucuyu valizin demir çubuklarına gizlediler

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