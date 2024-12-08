Usta yönetmen Şerif Gören hayatını kaybetti

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk sinemasına unutulmaz eserler kazandıran, usta yönetmen Şerif Gören’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik.

Sanat dünyamızda bıraktığı eşsiz iz ve emekleri daima hatırlanacaktır.

Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sinema camiamıza başsağlığı diliyoruz."

ŞERİF GÖREN KİMDİR?

1944 yılında doğan Gören, ‘Kurbağalar’, ‘Yılanların Gücü’, ‘Sen Türkülerini Söyle’, ‘Almanya Acı Vatan’, ‘Endişe’, ‘Deprem’, ‘Katırcılar’, ‘Amerikalı’, ‘Derman’, “Gelincik’, ‘On Kadın’, ‘Nehir’, ‘Tomruk’, ‘Firar’, ‘Herhangi Bir Kadın’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda filmin yönetmenliğini yapmıştı. Gören, Yılmaz Güney’in senaryosunu yazdığı ‘Yol’ filmi ile Altın Palmiye ödülü aldı.