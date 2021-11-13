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GündemÜsküdar'da taksici kabusu! ‘Kafana sıkarım’ diye tehdit etti
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Üsküdar'da taksici kabusu! ‘Kafana sıkarım’ diye tehdit etti

Üsküdar'da aracına almadığı yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülenen taksici, küfrederek yolcuyu 'kafana sıkarım' diye tehdit etti.

13.11.2021 - 16:47 | | Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL (DHA)
Üsküdar'da taksici kabusu! ‘Kafana sıkarım’ diye tehdit etti

Üsküdar, Altunizde'de sabah saatlerinde gazeteci Fırat Fıstık taksiye binmek istedi. 34 TBP 61 plakalı taksinin şoförü Fıstık'ı aracına almadı. Fıstık, bunun üzerine telefonunun kamerası ile görüntü almaya başladı.

Üsküdarda taksici kabusu ‘Kafana sıkarım’ diye tehdit etti

Fıstık'ı "kafana sıkarım" diyerek tehdit eden taksici küfrederek aracından çıktı. O anlar görüntülere yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta ekipleri olayın yaşandığı yerde taksilere yönelik denetim yaptı.

Üsküdarda taksici kabusu ‘Kafana sıkarım’ diye tehdit etti

 

 

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