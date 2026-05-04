Uşak’ta zincirleme kaza! 4 kişi can verdi, 17 yaralı var

Kaza, Uşak-İzmir karayolu Ürünköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre karşı şeride geçen tırın 1’i Anadolu turizme ait yolcu otobüsü olmak üzere 6 araca çarpması sonucu zincirli kaza meydana geldi.

Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 17 kişi ise çevre hastanelere sevk edildi. Karayolunda trafik durdurulurken olay yerinde ekiplerin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.