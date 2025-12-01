Üreticiler sevinçli! Portakal hasadı yapıldı

Haberin Devamı

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kış sezonunun başlamasıyla birlikte hasadı yapılan Coğrafi İşaretli Kuyucak Portakalı için Kuyucak’taki portakal bahçesinde üreticilerle bir araya geldi. Hasat coşkusuna ortak olan yetkililer, EKÜY Belgesi almaya hak kazanan üreticilere belgelerini takdim etti.



"Aydın’da 93 bin 243 ton narenciye üretildi"

Gerçekleştirilen programda ayrıca Aydın’a ait tarımsal veriler ile ilgili bilgi paylaşımında bulunuldu. TÜİK 2024 verilerine göre Aydın’da toplam 42 bin 902 dekar alanda 93 bin 243 ton narenciye üretildiği, ürün dağılımının ise Portakal 74 bin 005 ton, Mandalina 16 bin 747 ton, Limon 2 bin 353 ton, Greyfurt 138 ton olduğu açıklandı.

"Akdeniz meyve sineği mücadelesi sürüyor"

Akdeniz Meyvesineği ile etkin mücadelenin devam ettiği açıklanırken, 5 ekip, 5 ilçede 14 bahçe ve 28 tuzakla Ulusal Eylem Planı’nın yürütüldüğü ifade edildi. 17 ilçede 40 istasyon ve 80 monitör tuzakla izleme çalışmalarının devam ettiği, toplam 17 ekip ve 38 personelin sahada görev yaptığı, üreticilere 28 bin 374 adet tuzak dağıtıldığı belirtildi. Ayrıca İl Müdürlüğü tarafından alınan 13 bin adet siyah torba, kültürel mücadelede kullanılmak üzere 17 ilçeye gönderildiği açıklandı.



"Turunçgil EKÜY Projesi devam ediyor"

Zirai ilaç kalıntılarını önlemek ve ürün güvenilirliğini artırmak amacıyla yürütülen projenin Kuşadası, Kuyucak, Nazilli, Söke ve Sultanhisar ilçelerinde 8 bin 158 dekar alanda sürdürüldüğü de ifade edildi.