Ünye'de hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, ilçenin Yunus Emre Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde şehir merkezi istikametine ilerlemekte olan Erkan D. (20) yönetimindeki 52 AR 159 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Efecan K. (20) yönetimindeki 61 TK 935 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç sürücüsü Erkan D. (20) ile birlikte aynı araçta bulunan D.B. (22), Y.B. (22), F.B. (18) hafif yaralanırken, otomobil içerisinde bulunan İlhan Aydemir (73) araç içerisinde sıkışarak ağır yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye Grup İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışarak ağır yaralanan İlhan Aydemir (73) olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından kaldırıldığı Ünye Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapanırken, Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise yolun trafiğe açılması için çalışma başlattı. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Kazada hayatını kaybeden İlhan Aydemir'in otomobilin sürücüsü Efecan K.'nın dedesi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.