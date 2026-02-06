Ünlülerin gittiği spor salonuna polis baskın düzenledi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında Beşiktaş Bebek'te bulunan ünlü bir mekana operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik ekiplerince Bebek'te spor salonu olarak bilinen 'Club'te, narkotik köpeklerle arama yapılıyor. Polis, içerde bulunanlara Genel Bilgi Taraması (GBT) sorguları yapıldı. Mekana giriş ve çıkışların bir süre yasaklandı.

Polisin içerdeki araması sürüyor.