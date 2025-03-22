Ünlü seramik sanatçısı Nedret Çini Tanfer, son yolculuğuna uğurlandı
22.03.2025 - 10:24Güncellenme Tarihi:
Türkiye'ye çini sanatını getiren Kütahyalı Çini ailesinin son temsilcilerinden olan ünlü iç mimar ve seramik sanatçısı Nedret Çini Tanfer, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Türkiye Boks Federasyonu Başkan Vekili Talat Mehmet Tanfer'in annesi, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören'in teyzesi Tanfer için Zincirlikuyu Mezarlığı Camiinde cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze törenine Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Sinan Oktay, Erdoğan Demirören ve Cemal Demirören ile Margaux Oktay da katıldı.
Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı’nın da hazır bulunduğu törende Çini ve Demirören ailesi, camide taziyeleri kabul etti.
Tanfer'in cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi