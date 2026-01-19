Üniversite öğrencilerine büyük destek! Her ay 6 bin TL karşılıksız ödeniyor

Haberin Devamı

İnegöl Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile Umuteli Derneği organizasyonunda yürütülen eğitim yardımı kapsamında, başvurular eylül ve ekim aylarında alındı. Yapılan incelemelerin ardından burs almaya hak kazanan bin üniversite öğrencisi belirlendi.

Lisans ve ön lisans eğitimini sürdüren öğrencilere ilk taksit ödemeleri kasım ayında yapılırken, 3'er bin TL'lik iki eşit taksit halinde verilen eğitim yardımının ikinci taksitleri de öğrencilerin hesaplarına yatırıldı.







BİN ÖĞRENCİYE 6 MİLYON TL DESTEK

Her bir öğrenciye toplamda 6 bin TL eğitim yardımı yapıldığını belirten İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Toplamda bin öğrencimize 6 bin TL eğitim yardımı yapılacağını duyurmuştuk. Bu destekleri iki eşit taksit halinde öğrencilerimize ulaştırdık. Gençlerimize güveniyoruz. Onlar bu ülkenin yarınları, yöneticileri, esnafı ve girişimcileri olacak. Bizler de eğitim süreçlerinde gençlerimizin yanında olmak, ailelerimizin yükünü bir nebze olsun hafifletmek adına her yıl imkanlarımız ölçüsünde destek veriyoruz" dedi.



2026 YILI "GENÇLİK YILI" İLAN EDİLDİ

İnegöl Belediyesi olarak 2026 yılını "Gençlik Yılı" ilan ettiklerini hatırlatan Başkan Taban, gençlere yönelik desteklerin yalnızca eğitim yardımlarıyla sınırlı olmadığını vurguladı. Taban, "Gücümüz Genç sloganıyla hayata geçirilecek Gençlik Yılı kapsamında, akademik çalışmalar ve çalıştaylar, gençlik, spor ve grafiti festivalleri, yarışmalar, kamp programları, girişimcilik ve ideathon çalışmaları, kültürel ve tarihi geziler, kariyer ve istihdam fuarları ile dijital platform projeleri gibi birçok etkinlik planlıyoruz" diye konuştu.