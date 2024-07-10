Üniversite ikinci öğretim nedir? İkinci öğretim ne demek, 2. öğretim programları kapatıldı mı?

Üniversite ikinci öğretim nedir? Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Özvar, ikinci öğretim programlarınn kapatıldığını açıkladı. Öğrenciler, örgün öğretimdeki gibi aynı diploma ve akademik unvanları kazanırlar, ancak eğitim ücreti genellikle daha yüksektir. Peki, ikinci öğretim nedir, Üniversite ikinci öğretim ne demek?

ÜNİVERSİTE İKİNCİ ÖĞRETİM NEDİR?

İkinci öğretim, normal öğretim saatlerinin dışında, genellikle akşam saatlerinde gerçekleştirilen bir eğitim programıdır. İkinci öğretimde dersler, öğleden sonra veya akşam saatlerinde başlar ve gece geç saatlere kadar sürebilir.

Öğrenciler, örgün öğretimdeki gibi aynı diploma ve akademik unvanları kazanırlar, ancak eğitim ücreti genellikle daha yüksektir.

İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI NEDEN KAPATILDI?

Devlet üniversitelerindeki tüm ikinci öğretim programlarının kapatıldığını açıklayan YÖK Başkanı Özvar, "Bu dönem üniversitelerimizdeki program kalitesini artırmaya yönelik belki de en önemli çalışmamız devlet üniversitelerimizdeki ikinci öğretim programlarının kapatılması olmuştur. Vakıf üniversitelerinde, devlette olduğu gibi, ikinci öğretim programları yerine istihdama duyarlı ve geleceğin mesleklerine uygun programlara dönüştürülmesi temin edilecektir." şeklinde konuştu.

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ÜNİVERSİTE 2. ÖĞRETİM ÜCRETLERİ NE KADAR?

Bölüme ve üniversiteye göre değişiklik göstermektedir. Devlet üniversitelerinde ikinci öğretim programları için yıllık ücretler genellikle 2.000 TL ile 5.000 TL arasında değişirken, vakıf üniversitelerinde bu rakamlar çok daha yüksek olabilir. Vakıf üniversitelerinde ikinci öğretim programları için yıllık ücretler 10.000 TL'den başlayarak 40.000 TL'ye kadar çıkabilmektedir.

Ücretler, her yıl üniversiteler tarafından belirlenmekte ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) onayından geçmektedir.