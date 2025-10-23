Umman ile İlişkiler Derinleşiyor! Enerjinin ardından bir anlaşma da madencilikte geldi

Haberin Devamı

Bakanlar Bayraktar ve Al Aufi, iki ülke arasında madencilik ve kritik mineraller alanında ilişkileri geliştirecek “Madencilik ve Kritik Mineraller Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı”nı imzaladı.

FIRSATLAR BELİRLENECEK

Varılan anlaşma ile iki ülke; maden ruhsat bölgeleri ile mevcut yatırım fırsatlarına ilişkin bilgi ve verileri paylaşacak. Madencilik yatırımlarına yönelik iş birliği fırsatlarını belirleyecek.

ORTAK YATIRIMLAR

Anlaşmaya göre; kamu ve özel sektör şirketleri arasında maden arama ve üretim imkanlarına yönelik ortak yatırımlar teşvik edilecek. Madencilik, kritik mineraller ve yer bilimleri alanlarında tecrübe ve bilgi paylaşımı yapılacak.

STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ

Bakan Bayraktar, varılan mutabakata ilişkin sosyal medyadan, “Körfez ülkeleri ziyaretinin son durağı olan Umman’da, eşlik ettiğimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said’in başkanlığında gerçekleşen heyetler arası görüşmeye iştirak ettik. Görüşme marjında, Umman Enerji ve Madenler Bakanı Sayın Salim Nasser Al AUFI ile “Madencilik ve Kritik Mineraller Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı”nı imza altına aldık. Bu anlaşmayla maden arama ve üretiminde yeni fırsatları araştırmak amacıyla her iki ülkenin kamu ve özel şirketleri arasında yeni iş birliklerini ve ortak yatırımları teşvik edecek, yer bilimleri alanında tecrübe paylaşımını artıracağız. Hedefimiz, her iki ülkenin de kazanacağı somut projelerle bu alandaki stratejik iş birliğimizi güçlendirmek. Ülkelerimiz için hayırlı olsun.” paylaşımı yaptı.

MUSKAT ZİYARETİ

Bakan Bayraktar’ın Temmuz ayındaki Muskat ziyaretinde iki ülke arasında “Enerji Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı” imzalanmış, petrol, doğal gaz, elektrik, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve hidrojen teknolojileri gibi alanlarda iş birliğine gidilmesi kararlaştırılmıştı.