Umberto Boccioni Eserleri Nelerdir? Umberto Boccioni Eserleri'nin Özellikleri

Umberto Boccioni, İtalyan ressam ve heykeltraş olarak bilinmektedir. Doğum tarihi 1882 olan ünlü ressamın ölüm yılı ise 1916 olmuştur. Ayrıca kendisi bir Fütürist olarak tanınır. Reggio Calabria’da doğan ressamın çocukluk yılları burada geçmiştir. Zaman ilerledikçe resme olan ilgisi artmıştır. Bunun neticesinde dikkat çekici birçok eserin sahibi olmayı kolayca başardığı görülür.

İlk yıllarda bölmeci resimler yapan Umberto Boccioni, daha çok Giocomo Balla'nın etkisinde kalmıştır. Bu etkiyle yaptığı resimler bölmeci resimler olarak bilinmiştir. Yaptığı resimlere bakıldığı zaman fütürizm unsurları direkt olarak göze çarpmıştır. Bunun için sanatçının Fütürist olarak anıldığı bilinir. 1911'de ise kübizmden etkilenerek çeşitli heykeller ortaya koymuştur.

Umberto Boccioni Eserleri Nelerdir?

Umberto Boccioni ortaya koyduğu her eserde yeni bir duyguya ve dikkat çekici unsurlara yer vermeye çalışmış. Ona ait olan en önemli eserlerden bazıları ise şöyledir;

- Şehir Ayaklanıyor / 1910

- Ruh Durumları: Uğurlamalar / 1911

- Materia / 1912

- Bisikletçinin Dinamizmi / 1913

- The Street Pavers / 1914

- Head of the Artist's Mother / 1915

Umberto Boccioni Eserleri'nin Özellikleri

Ressam ve heykeltraş olan Boccioni, aynı zamanda birçok bildirge yazmıştır. Bunun yanında eserlerine baktığımız zaman dönemsel izlere rastlanılır. Özellikle o dönemlerde ortaya çıkmış akımların etkisi ressamın eserlerinde sıkça görülmektedir. İlk başlarda fütürizm akımından etkilenmiştir. Daha sonraları ise kübizm akımı ona ilham olmuştur.

Eserlerinde değişik malzemeler kullanmaya hayret etmiş. Bunun için çağdaş sanat akımlarını beslemiştir. Bununla birlikte yapmış olduğu bildirilerde güç ve hız kavramlarına vurgu yapmıştır.

Umberto Boccioni'nin Sanat Anlayışı Nedir?

Umberto Boccioni'nin son derece ilgi çeken bir hayatı olmuştur. Onun için resim yapmak oldukça tutkulu bir işti. Bununla birlikte İtalyan ressamlar içerisinde çok başarılı bir noktada yer almıştır. Özellikle fütürizmin önemli bir temsilcisi olarak karşımıza çıkar.