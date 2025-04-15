Uluslararası suç örgütlerine operasyon! Bakan Yerlikaya açıkladı: 234 üst düzey suç örgütü üyesi gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası uyuşturucu tacilerine yönelik operasyonda 234 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, yaklaşık 13 milyar liralık malvarlığına el konulduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası organize uyuşturucu suç örgütlerine karşı yapılan Orkinos-Bulut Operasyonu'na ilişkin konuştu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle: Bugün sabah saatlerinde, çok büyük bir operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyon, ulusal ve uluslararası boyutta uyuşturucu madde ticareti yapan, ve bu suçtan elde ettikleri gelirleri aklamaya çalışan, organize suç örgütlerinin üst düzey üyelerine yönelikti.

Bu operasyonu, Emniyet Genel Müdürlüğümüzün koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız, İnterpol-Europol Daire Başkanlığımız, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz, MASAK ve İstanbul merkezli 20 ilimiz; Avrupa Polis Teşkilatı EUROPOL, Hollanda, Almanya, İspanya ve Belçika’da Bu ülkelerin polis teşkilatlarıyla, eş zamanlı olarak gerçekleştirdik. Ayrıca bu operasyonda, Fransa, İngiltere, Avustralya, ABD, Yunanistan, Sırbistan, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Brezilya ve İran polis teşkilatlarıyla Bilgi ve belge paylaşımları da yapıldı.

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Orkinos-Bulut operasyonumuz kapsamında, hedefimizde, 4 ayrı uluslararası uyuşturucu organize suç örgütü vardı. Bu suç örgütlerinin ülkemize ve Avrupa’ya, Güney Amerika ülkelerinden deniz ve karayoluyla; kokain, İran ve Afganistan üzerinden; eroin, Balkan ülkeleri üzerinden; Skank ve Avrupa ülkeleri üzerinden; ekstazi maddelerinin üretimini ve sevkiyatını yapmaya çalıştıklarını belirledik.

Ayrıca bu suç örgütlerinin, Avrupa ülkelerine, uyuşturucu üretiminde kullandıkları, “Uzak Doğu menşeli ara kimyasalların” sevkiyatını gerçekleştirdiklerini tespit ettik. Belirlediğimiz hedef şahıslar, ülkemizde ve yurt dışında ele geçirilen, 21 ton 251 kilo uyuşturucu madde ile 3 milyon 320 bin tablet uyuşturucu haptan da sorumluydular.

234 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Karşımızda uluslararası boyutta, dev bir yapılanma vardı. Bu suç örgütlerinin, “uyuşturucu ticareti ve kara para aklamanın” yanı sıra, “Kasten adam öldürme”, “ateşli silahla yaralama”, “adam kaçırma”, “Hürriyeti tahdit ve eziyet”, “yıldırma amacıyla iş yeri ve oto kurşunlama” ile “şantaj” gibi suçları işlediklerini belirledik. Gözü dönmüş uluslararası organize suç örgütlerine yönelik düzenlediğimiz, eşzamanlı operasyonlarla bu sabah, “9’u yurt dışında, 225’i yurt içinde olmak üzere toplam 234 üst düzey organize suç örgütü üyesi” gözaltına alındı. Bunların 10’u kırmızı bültenle aranıyordu. Operasyonumuz yurt içinde ve yurt dışında hala devam ediyor.

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MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Ülkemizdeki bu uluslararası organize suç örgütlerinin, MASAK tarafından şu ana kadar tespiti yapılan, 681 taşınmaz, 127 araç, 113 şirketteki ortaklık payları ile şüphelilerin banka hesapları olmak üzere şimdilik, yaklaşık 13 milyar Türk Lirası değerindeki mal varlığına el koyduk. Bu operasyon için ekiplerimiz, 8 ay boyunca tüm çalışmalarını, büyük bir titizlik ve gizlilik içinde yürüttüler. Ve yine bu 8 ay süresince; peşinde olduğumuz suç örgütlerinin kullandığı, iletişim şifre yapılarını çözdük.

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“ASLINDA BİR BAKIMA ENİGMA’LARINI KIRDIK!”

Teknik ve fiziki takip yaptık. Attıkları her adımı; biz de adım adım takip ettik… Uyguladıkları yöntemleri bir bir deşifre ettik. Sonuçta; uyuşturucu ağlarından, kullandıkları güzergâhlara; para aklama yöntemlerinden, kimlerle iletişimde olduklarına kadar, hepsini, tek tek ortaya çıkardık. “EUROPOL” ile yapılan iş birliği;Tarihe not düşülecek kadar önemliydi. Çünkü suç örgütlerine yönelik operasyonlarda, bizim koordinasyonumuzda, EUROPOL, kilit rol üstlendi. Tüm ilgili ülkeler ile bir araya gelindi, ortak stratejiler geliştirildi. Kurumlar arası veri paylaşımıyla suç ağlarının yapısı haritalandırıldı; böylece, diğer soruşturmalarla bağlantıları ortaya çıkartıldı.

Bu iş birliğiyle, hedefteki şahısların takibi sağlandı. Ülkeler arasında, gerçek zamanlı bir koordinasyon platformu kuruldu. İhtiyaca göre anlık olarak stratejide değişiklikler yapıldı. Bu iş birliği sayesinde polislerimiz, Europol merkezine giderek, Avrupalı araştırmacılarla birlikte çalıştı. Şifreli bilgiler analiz edildi. Ve böylece Türkiye, Hollanda, Almanya, İspanya ve Belçika’da faaliyet gösteren suç ağları tespit edildi. Tüm bu çalışmaların neticesinde, Emniyet birimlerimizin özverili çalışmaları ve uluslararası güvenlik teşkilatlarıyla kurduğumuz bu güçlü iş birlikleri sayesinde, dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren, zehir tacirlerine ve organize suç örgütlerine ağır bir darbe indirdik. Türkiye ile beraber 5 ülkede, eşzamanlı olarak gerçekleştirdiğimiz bu operasyonlar, ‘’Sınır Ötesi Suçlarda’’ sınır tanımadığımızı açıkça göstermektedir. Ülkemiz, sadece kendi sınırları içinde değil, bölgesinde de, dünyada da “suçla mücadelede, oyun kurucu bir ülkedir.