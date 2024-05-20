Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) nedir, nerede? Uluslararası Ceza Mahkemesi görevleri

Khan İsrail liderleri ile ilgili yaptığı açıklamada ise “Ofisim tarafından toplanan ve incelenen kanıtlara dayanarak, İsrail Başbakanı Benjamin NETANYAHU ve İsrail Savunma Bakanı Yoav GALLANT'ın en az 8 Ekim 2023 tarihinden itibaren Filistin Devleti topraklarında (Gazze şeridinde) işlenen aşağıdaki savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan cezai sorumluluk taşıdıklarına inanmak için makul gerekçelerim var” dedi.

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ NEDİR?

Uluslararası Ceza Mahkemesi (kısaca UCM), kuruluş belgesi Roma Statüsü olan, savaş suçları, insanlığa karşı işlenen suçlar, soykırım suçları ve saldırı suçlarına bakan uluslararası bir mahkemedir. 1 Temmuz 2002 tarihinde kurulmuş ve 11 Mart 2003 tarihinde çalışmaya başlamıştır.

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ (UCM) TARİHİ



Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kurulması için ilk çalışmalar 1998 yılında Birleşmiş Milletler'in önderliğinde Roma'da toplanan bir konferansta başladı. 17 Temmuz 1998'de Uluslararası Ceza Mahkemesini kuran Roma Statüsü 7 ret oyuna karşılık, 120 kabul oyuyla ve oy çokluğu ile (21 çekimser) kabul edildi Roma Statüsü suçları, mahkemenin nasıl çalışacağını ve devletlerin mahkeme ile işbirliği için ne yapmaları gerektiğini tanımlar.

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Statü gereğince, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin faaliyete geçebilmesi için 60 ülkenin onayı beklendi ve 11 Nisan 2002 tarihinde söz konusu 60 onaya ulaşıldı. 15 Nisan 2015 tarihi itibarıyla 139 devlet tarafından imzalamış ve 123 devlet tarafından onaylanmıştır. Roma Statüsü'nü imzalamak onaylamak anlamına gelmemektedir.