Uluslararası Bilim Olimpiyatları'na Türkiye damga vurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Kacır, "Uluslararası Bilim Olimpiyatlarından gurur verici haberler almaya devam ediyoruz dedi.

54. Uluslararası Fizik Olimpiyatında Türkiye'yi temsil eden Arda Ünver ve Kutay Kulbak gümüş madalya, Alp Terliksiz ve Halil İbrahim Yenitürk bronz madalya ve Belinay Su Kılınç mansiyon derecesi kazandı.