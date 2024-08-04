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Uluslararası Bilim Olimpiyatları'na Türkiye damga vurdu

Uluslararası Bilim Olimpiyatları'na Türk öğrenciler damga vurdu. 54. Uluslararası Fizik Olimpiyatında ve 56. Uluslararası Kimya Olimpiyatı’nda ülkemizi temsil eden öğrenciler madalyalarla dönüyor.

04.08.2024 - 12:10 |
Uluslararası Bilim Olimpiyatları'na Türkiye damga vurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Kacır, "Uluslararası Bilim Olimpiyatlarından gurur verici haberler almaya devam ediyoruz dedi.

54. Uluslararası Fizik Olimpiyatında Türkiye'yi temsil eden Arda Ünver ve Kutay Kulbak gümüş madalya, Alp Terliksiz ve Halil İbrahim Yenitürk bronz madalya ve Belinay Su Kılınç mansiyon derecesi kazandı.

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