Uluslararası Bilim Olimpiyatları'na Türkiye damga vurdu
Uluslararası Bilim Olimpiyatları'na Türk öğrenciler damga vurdu. 54. Uluslararası Fizik Olimpiyatında ve 56. Uluslararası Kimya Olimpiyatı’nda ülkemizi temsil eden öğrenciler madalyalarla dönüyor.
04.08.2024 - 12:10 |
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.
Kacır, "Uluslararası Bilim Olimpiyatlarından gurur verici haberler almaya devam ediyoruz dedi.
54. Uluslararası Fizik Olimpiyatında Türkiye'yi temsil eden Arda Ünver ve Kutay Kulbak gümüş madalya, Alp Terliksiz ve Halil İbrahim Yenitürk bronz madalya ve Belinay Su Kılınç mansiyon derecesi kazandı.
Uluslararası Bilim Olimpiyatlarından gurur verici haberler almaya devam ediyoruz. 🇹🇷🥈🥉👏— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) August 4, 2024
54. Uluslararası Fizik Olimpiyatında ülkemizi temsil eden öğrencilerimizden
gümüş madalya kazanan Arda Ünver ve Kutay Kulbak’ı,
bronz madalya kazanan Alp Terliksiz ve Halil İbrahim… pic.twitter.com/OKS0dtUc5Q