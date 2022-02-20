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Uludağ'da hafta sonu pistlerde yoğunluk!

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da hafta sonu güneşli havayı fırsat bilenler, pistlerde yoğunluk oluşturdu.

20.02.2022 - 16:48 | | Muammer İRTEM-Nevruz İLİMDAROĞLU/ BURSA, (DHA)
Uludağ'da hafta sonu pistlerde yoğunluk!
Uludağ'da 'hafta sonu' yoğunluğu!
Uludağ'da 'hafta sonu' yoğunluğu!
Uludağ'da 'hafta sonu' yoğunluğu!
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Uludağ'da hava sıcaklığı sıfırın altında 1 derece, kar kalınlığı ise 131 santimetre olarak ölçüldü. Hafta sonunu ve güneşli havayı fırsat bilen günübirlikçiler, Uludağ'a akın etti. Kayakseverler, pistlerde de yoğunluk oluşturdu. Jandarma ekipleri ise Uludağ yolunda kurduğu kontrol noktalarında kış lastiği kontrolü yapıyor.

'İZMİRLİLER OLARAK KARA HASRETİZ'

İzmir'den Uludağ'a geldiğini söyleyen Hasan Karagül, "İzmir'den Uludağ'ın keyfini çıkarmak için geldim. İlk kez bir kayak merkezine geliyorum. Antreman yaparak kayak yapmayı öğrenmeye çalışıyorum. Hava çok güzel. İzmirliler olarak kara hasretiz. Kar görünce yüzümden de anlaşılacağı gibi mutluyum" dedi.

'İLK KEZ KAYAK YAPIYORUM'

Eskişehir'den geldiğini belirten Ali Rıza Beydemir, "Çocuklarım beni Uludağ'a getirdi. Çocuklarım 'Uludağ'ı bir de sen gör' dedi. Eğlenmek için geldik. 57 yaşındayım, ilk kez kayak yapıyorum. Uludağ, kalabalık" diye konuştu.

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