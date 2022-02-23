Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar kimdir?

Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya-Ukrayna krizine ilşkin açıklama yaptı. Saldırı ihtimalinin olduğunu belirten Vasyl Bodnar, “bölgedeki güvenlik durumunu çözmek için Ukrayna, BM Daimi üyeleri, Türkiye ve Almanya'nın katılımıyla bir görüşme talep ettik.

Bizim için önemli olan Ukrayna'nın savunmasını sağlamak, her Ukraynalı ülkesini savunmaya hazır. Biz savaş istemiyoruz, savaşı provoke etmiyoruz. Şundan eminim ki Ukrayna ordusu ne kadar güçlü olursa Rusya'nın saldırma ihtimali o kadar düşük olur. Bu bağlamda Ukrayna'ya her türlü askeri desteği sağlamak önemli.” dedi. Bu gelişmelerin adından Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar merak ediliyor. Peki, Vasyl Bodnar kimdir? İşte detaylar…

VASYL (VASIL) BODNAR KİMDİR?

Vasıl Bodnar, 20 Eylül 1976 tarihinde Ukrayna’nın Ternopil İli, Kozivskıy İlçesi, Olesıne köyünde doğdu. 1998 yılında Lviv Milli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Fakültesinden mezun oldu. 1999 yılında Hollanda Clingendael Uluslararası İlişkiler Enstitüsünde Avrupa Entegrasyonu konusunda eğitim aldı. 2003 senesinde Lviv Milli Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

İŞ DENEYİMİ

1998-2000 – Ataşe, Üçüncü Katip, İkinci Katip, Balkan Ülkeleri Daire Başkanlığı, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı.

2000-2004 – Üçüncü Katip, İkinci Katip, Ukrayna Rusya Federasyonu Büyükelçiliği (Moskova).

2004-2006 – Türkiye ve Doğu Kafkasya Ülkeleri Daire Başkan V., Ukrayna Dışişleri Bakanlığı.

2006-2010 – Başkatip, Müsteşar, Ukrayna Polonya Cumhuriyeti Büyükelçiliği / (Varşov).

2010-2012 – İkili Siyasi İşler Genel Müdür Yardımcısı (Doğu ve Kuzey Avrupa ülkeleri), Ukrayna Dışişleri Bakanlığı.

2013-2015 – Elçi Müsteşar, Ukrayna Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği / Türkiye Cumhuriyeti (Ankara).

2015-2017 – Ukrayna İstanbul Başkonsolosu - Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ukrayna Temsilcisi (İstanbul).

Şubat-Kasım 2017 – İkili Siyasi İlişkiler Genel Müdür V. (Türkiye dahil), Ukrayna Dışişleri Bakanlığı.

Kasım 2017-Ekim 2021 – Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı.

Ekim 2021 itibariyle Ukrayna’nın Olağanüstü ve Tam Yetkili Ankara Büyükelçisi.

İyi derecede İngilizce ve Lehçe bilmektedir.

Evli, üç çocuk babasıdır.