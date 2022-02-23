Rusya ve Ukrayna savaşın eşiğine geldi! Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki iki ayrılıkçı bölgenin bağımsızlığını tanıdı ve bölgeye barış gücü gönderdi. Batılı ülkeler Putin’in bu adımını en sert diller eleştirirken, tüm dünya “Rusya, Ukrayna’yı tamamen işgal eder mi?” sorusunun yanıtını arıyor. Uzmanlar, Rusya’nın iki ayrılıkçı bölgenin bağımsızlığını tanımasının ardından çatışma riskinin arttığı konusunda hemfikir. Rusya daha önce Ukrayna’yı işgal etmeyeceğini söylese de, Ukrayna’nın doğu sınırlarından Ukrayna’yı işgal edebileceği konuşuluyor. Olası senaryolardan biri Rusya’nın Kiev hükümetini devirmeye çalışabilir iddiası. Olası bir savaş durumunda Ukrayna’dan mülteci akınının olup olmayacağı da merak ediliyor. Bu konuda ilk açıklama Romanya’dan geldi. Peki, Ukrayna’dan mülteci akını olur mu? Ukraynalı mülteci akını bekleniyor mu? İşte detaylar…

ROMANYA: “500 BİN MÜLTECİ ALABİLİRİZ”

Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu, Ukrayna topraklarının işgal edilmesi halinde 500 binden fazla Ukraynalı mülteci alabileceklerini söyledi.

UKRAYNA’DAN MÜLTECİ AKINI OLUR MU?

Romanya Savunma Bakanı Dincu, basına yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgal etmesi durumunda ülkelerinin Ukrayna’dan büyük bir mülteci akışı beklemediğini ancak gerekli olması durumunda 500 binden fazla mülteci alabileceklerini belirtti.

“UKRAYNALI MÜLTECİ BARINDIRACAK BİRÇOK NOKTA BELİRLEDİK”

Dincu, İçişleri Bakanlığı ve buna bağlı kurumların yetkilileriyle bir araya gelerek bir plan hazırladıklarını ve buna göre Ukrayna'da bir savaş çıkması durumunda, sınırlara yakın yerlerde ve büyükşehirlerde mülteci barındıracak birçok nokta belirlediklerini açıkladı.

Romen halkının rahat olması gerektiğini de söyleyen Bakan Dincu, "Ülke topraklarında savaş olmayacak." dedi.

Dincu, silahlı çatışma için şartların oluştuğunu dile getirerek, “Umarım askerler değil, diplomatlar konuşmaya devam eder.” diye konuştu.

İŞGAL MÜLTECİ AKININI TETİKLEYEBİLİR

Uzmanlar, böyle bir mülteci akınından en fazla etkilenecek ülkenin, Polonya olacağını dile getirirken, Varşova'nın büyük bir akın karşısında tecrübesiz olduğuna dikkat çekiliyor.

Öte yandan Polonyalı yetkililerin mülteci akınına karşı çeşitli senaryolar üzerinde çalıştıkları belirtiliyor.

Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, bölge yönetimlerinin ve belediyelerin, Ukrayna'da savaş çıkması halinde mülteci kabul etme olasılıklarını değerlendirdiklerini açıkladı.

Polonya'da valiler de hafta sonu belediyelerden olası mülteci akınına karşı konaklama tesislerinin listesi ile kapasitelerine ilişkin bilgiyi 48 saat içinde İçişleri Bakanlığına vermelerini istedi.

1 MİLYON UKRAYNALI MÜLTECİNİN GELME İHTİMALİ VAR!

Polonya İçişleri Bakanı Yardımcısı Maciej Wasik de bir milyona yakın Ukraynalı mültecinin ülkeye gelme ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.

Wasik, "En kötü senaryoya hazırlıklı olmalıyız. Bir milyona yakın Ukraynalı mülteci dalgasına hazırlıklı olmak için adımlar atıyoruz. Polonya hükümeti, Rusya ile gerilimin yükseldiği Ukrayna ile dayanışma içinde hareket edecek. Cenevre Sözleşmesi uyarınca bu insanlar Polonya koruması altında olacak ve yardıma ihtiyacı olan kişilere kesinlikle hayır demeyeceğiz." açıklamasını yaptı.

"YÜZ BİNLERCE İNSANDAN OLUŞAN BİR AKIN, POLONYA'NIN KALDIRABİLECEĞİ BİR ŞEY DEĞİL"

Polonya'nın büyük bir mülteci akınını yönetemeyeceğini düşünenler de var.

Polonya göçmen haklarını destekleyen sivil toplum kuruluşu Polonya Göç Forumu Başkanı Agnieszka Kosowicz, "Polonya Yabancılar Dairesi tarafından işletilen 10 merkez toplam 2 bin kişilik kapasiteye sahip. Bu kapasitenin 800'ü de şu anda kullanımda." diyerek barınma sorununa dikkati çekti.

“MÜLTECİ AKININI KALDIRAMAYIZ”

Polonya'nın eski Ukrayna Büyükelçisi Jan Piekto da "İş aramak için gelen ve Polonya toplumunun etkin bir parçası olan bir milyondan fazla Ukraynalı bulunuyor. Ancak savaştan ve ölümden kaçan yüz binlerce insandan oluşan bir akın, Polonya'nın kaldırabileceği bir şey değil." değerlendirmesini yaptı.

"POLONYA, UKRAYNALI MÜLTECİLER İÇİN AVRUPA'YA GİDEN KİLİT BİR YOL OLACAK"

Avrupa Politika Analizi Merkezi (CEPA) de Avrupa Birliği ve Vişegrad Grubu yetkililerinin Ukrayna'nın olası işgali durumunda mülteci akınında ilk kabul ve geçiş ülkelerinin buna hazır olup olmadığını değerlendirmeleri gerektiği açıklamasını yaptı.

Açıklamada, "AB güvenlik yetkilileri ile Vişegrad Grubu ülkelerinin içişleri bakanlıkları ilişki kurmalı, ilk kabul ve geçiş ülkeleri olarak hazır olup olmadıklarını değerlendirmelidir. Polonya özel bir öneme sahiptir. Rusya'nın Ukrayna'nın büyük bir bölümünü işgal ettiği bir senaryoda Polonya, Ukraynalı mülteciler için Avrupa'ya giden kilit yol olacak." ifadesi kullanıldı.

Polonya'nın Ukrayna ile 482 kilometreden uzun bir sınıra sahip olduğuna ve sınırda 10'dan fazla geçiş gölgesinin bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, Polonya'nın coğrafi yakınlığı, nispeten daha yüksek maaşlar ve diğer faktörler nedeniyle halihazırda da tercih edilir bir ülke olduğu belirtildi.

UKRAYNA VATANDAŞLARININ SIĞINMA TALEPLERİ REDDEDİLMİŞTİ

Polonya 2015’te Ukrayna vatandaşlarının sığınma taleplerinin yüzde 99'unu reddetmişti

CEPA ayrıca geçmişte yaşananların Polonya'nın diğer AB ülkeleri gibi Ukraynalı mültecilere kollarını açmayacağının işaretini verdiğini bildirdi.

Merkezin açıklamasında, "Geçmiş, Polonya'nın diğer AB ülkeleri gibi, Ukraynalı sığınmacılara kollarını açmayacağını gösteriyor. Polonya Başbakanı Ukrayna ile dayanışma içinde olduğunu ifade ederken, bunun sığınma konusunda Polonya'nın sert politikalarını gevşetmeye kadar varacağı belirsiz. 2015 yılında Rusya'nın Kırım'ı işgal etmesinin ardından Polonya, Ukrayna vatandaşlarının sığınma taleplerinin yüzde 99'unu reddetti." ifadelerine yer verildi.