Ukrayna'daki Türklerin tahliyesi başladı mı? Türk vatandaşları tahliye edildi mi?
Ukrayna'daki Türklerin tahliyesi başladı mı? sorusuna yanıt aranıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası Dışişleri Bakanlığı tarafından başlatılan ülkedeki Türkleri tahliye etme çalışması sonucu ilk kafile yola çıktı. Dün akşam başlayan tahliye çalışmaları sonucunda Kiev'den 3 otobüsle yola çıkan ilk 120 kişilik kafile, Romanya sınırına ulaştı.
Rusya'nın harekat düzenlediği Ukrayna'da yaşayan Türklerin tahliyesi, dün akşam saatlerinde kara yoluyla başlatıldı. Dışişleri Bakanlığı ile Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nin irtibat kurduğu Türklerden 120 kişi, kiralanan 3 otobüsle Kiev'den Türkiye'ye gelmek üzere yola çıktı.
Kiev'de çalışan ve ilk kafile ile Türkiye'ye dönen Burak Tanış, elçiliğin sağladığı 2 otobüsle ülkeden ayrıldıklarını, yolda ise 3 otobüs olduklarını söyledi.
Kiev'den çıkana kadar kendilerine Ukrayna polisinin eşlik ettiğini ve güvenli bölgelerden geçirildiklerini belirten Tanış, "Yollarda çok yoğunluk bulunuyor.
Trafik çok karışıktı ve o yüzden çok yavaş gidiyoruz. Büyükelçiliğimizle sürekli temas halindeyiz, onlar bize çok destek verdi. Romanya sınırına yaklaştık.
Romanya ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye dönüyoruz. Şu anda keyfimiz yerinde, mutluyuz; umarım sağ salim Türkiye topraklarına varacağız" dedi.
DIŞİŞLERİ YETKİLİSİNDEN AÇIKLAMA
Dışişleri Bakanı Yardımcısı Yavuz Selim Kıran sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Ukrayna’daki vatandaşlarımız:
Ukrayna ile ülkemiz arası karayolu güzergahındaki Romanya, Macaristan, Slovakya, Polonya, Moldova, Bulgaristan geçişlerinizde ihtiyaç halinde aşağıdaki numaralar üzerinden ilgili yurtdışı Temsilciliklerimizle 7/24 temas kurabilirsiniz”