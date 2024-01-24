Uğur Mumcu kimdir? Gazeteci Uğur Mumcu neden öldü, nerede ve 24 Ocak Uğur Mumcu’yu kim öldürdü?

Uğur Mumcu'nun hayatı ölümüm yıldönümüyle birlikte araştırılan konular arasında yer aldı. Uğur Mumcu, 31 yıl önce Ankara'da evinin önünde bombalı suikasta uğradı. Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, ölüm yıl dönümünde anılıyor. Peki Uğur Mumcu kimdir, Uğur Mumcu’yu kim, neden öldürdü? Uğur Mumcu suikastı nasıl oldu?

UĞUR MUMCU KİMDİR?

Uğur Mumcu, 22 Ağustos 1942 tarihinde doğdu. Türk gazeteci, araştırmacı ve yazar. 24 Ocak 1993'te Ankara'da Karlı Sokak'taki evinin önünde, arabasına konulan bombanın patlaması sonucu suikasta kurban giderek yaşamını yitirmiştir.

Annesi Nadire Mumcu, babası Tapu Kadastro memuru Hakkı Şinasi Bey idi.

Eşi Şükran Güldal Mumcu (Homan) ile olan evliliğinden bir oğlu (Özgür) ve bir kızı (Özge) olmuştur.

Uğur Mumcu anısına ailesi tarafından Ekim 1994'te Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı adında bir vakıf kurulmuştur.

İlkögretimi Ankara Devrim İlkokulunda ve ortaöğretimi Ankara Bahçelievler Deneme Lisesinde okuyan Mumcu çok aktif bir öğrenciydi. 1961'de başladığı üniversite eğitimini avukat olmak üzere başladığı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 1965'te tamamladı.

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Yeni Ortam gazetesinde köşe yazarlığı yapan Uğur Mumcu, 1975’ten itibaren Cumhuriyet’te yazmaya başladı. Şubat - 3 Mayıs 1992 tarihleri arasında Milliyet gazetesinde yazdı.

UĞUR MUMCU NEDEN ÖLDÜ, UĞUR MUMCU SUİKASTI NASIL OLDU?

Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993'te Ankara'da Karlı Sokak'taki evinin önünde, arabasına konan C-4 tipi plastik bombanın patlaması sonucu suikasta kurban giderek yaşamını yitirdi. Suikastın hemen ardından olay yerinde inceleme yapan uzmanların hiçbir delil bulamadığı, patlamayla etrafa dağılan ve cımbızla toplanması gereken delillerin ise süpürgeyle süpürüldüğü iddia edilmiştir.

Suikastın arkasında Mossad'ın ve kontrgerillanın olduğu iddia edilmiştir. Ergenekon Davası sanıklarından Ümit Oğuztan, iddianamede yer alan ifadesinde Mumcu'nun, seri numarası silinmiş ve Kürdistan Demokratik Partisi lideri Celal Talabani'ye götürülen silahlarla ilgili araştırması nedeniyle öldürüldüğünü iddia etti. Ayrıca ağabeyi Ceyhan Mumcu kendi yaptığı araştırmada ölümüne yakın bir süre içerisinde Mossad ve Barzani ilişkisi ortaya çıkınca İsrail büyükelçisinin ısrarla kardeşi Mumcu'yla bire bir olarak görüşmek istediği, ancak Uğur'un tek görüşmeyi kabul etmemesine rağmen görüşmenin yapıldığını belirtmiştir.

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Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu'yu ziyaretleri sırasında dönemin Başbakanı Süleyman Demirel, Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin, "cinayeti çözmenin, devletin namus borcu olduğu"nu belirterek söz vermişlerdi (1993). Suikastın failleri yakalanamamıştır.